Siber güvenlik üstün hizmet ödülü ODTÜ Rektörü Yozgatlıgil'e verildi - Son Dakika
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Siber güvenlik üstün hizmet ödülü ODTÜ Rektörü Yozgatlıgil'e verildi

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Siber güvenlik üstün hizmet ödülü ODTÜ Rektörü Yozgatlıgil\'e verildi
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Üniversite kategorisindeki Siber Güvenlik Üstün Hizmet Ödülü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil'e verildi. Ankara'da düzenlenen konferans; kamu, üniversite, savunma sanayii ve bilişim sektörünü bir araya getirdi.

19. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı kapsamında düzenlenen Siber Güvenlik Üstün Hizmet Ödülleri töreninde, üniversite kategorisindeki ödül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil'e verildi.

Bilgi Güvenliği Derneği ve Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından düzenlenen 19. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (ISC Türkiye 2026), 20-21 Ekim tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. "Yeni Dünya Düzeninde Siber Savaşlar" ana temasıyla düzenlenen konferans, kamu kurumlarını, üniversiteleri, savunma sanayiini ve bilişim sektörünü bir araya getirdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, konferansın iş birliği kurumları arasında yer aldı.

Konferansın açılış oturumunda konuşan ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, siber tehditlerin kritik altyapılar ve toplumun gündelik hayatı için doğrudan bir risk oluşturduğunu, bu alanda savunmanın süreklilik gerektiren bir çaba haline geldiğini söyledi. Üniversitelerin en önemli katkısının nitelikli insan yetiştirmek olduğunu belirten Yozgatlıgil, ODTÜ'nün Uygulamalı Matematik Enstitüsü bünyesindeki Kriptografi Programı, Enformatik Enstitüsü ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile uzun yıllardır bu alanda araştırmacı ve uzman yetiştirdiğini kaydetti.

Açılışın ardından düzenlenen Siber Güvenlik Üstün Hizmet Ödülleri töreninde, üniversite dalında Siber Güvenlik Üstün Hizmet Ödülü ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil'e verildi. Ödül, her yıl siber güvenlik alanında hizmet veren kişi ve kurumlara yedi dalda takdim ediliyor. Yozgatlıgil'e verilen ödül, üniversite yönetiminin bilgi güvenliği ve kriptoloji alanındaki eğitim ve araştırma faaliyetlerine verdiği desteğin karşılığı oldu.

Kuzey Kıbrıs Kampüsü öğrencileri konferansta

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde yeni açılan Siber Güvenlik Mühendisliği Lisans Programı'nın 12 öğrencisi de konferansa katıldı. Öğrenciler, kamu kurumlarının, Türk Silahlı Kuvvetleri Siber Savunma Komutanlığı'nın, savunma sanayii ve bilişim sektörünün üst düzey temsilcilerinin konuştuğu panelleri izledi. Rektör Yozgatlıgil açılış konuşmasında öğrencilerin salonda bulunduğunu belirterek, siber güvenliğin kamu, sanayi ve akademi için ne anlama geldiğini bu alanda çalışanlardan doğrudan dinlemelerini önemsediklerini söyledi.

ODTÜ öğretim üyeleri konferansın akademik ve program kurullarında görev alıyor; üniversitenin araştırmacıları ikinci gün düzenlenen akademik oturumlarda bildirilerini sundu.

Kaynak: İHA
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