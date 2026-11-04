Silopi Kaymakamı Partal lisede eğitimi inceledi, Kızılay diş macunu dağıttı - Son Dakika
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Silopi Kaymakamı Partal lisede eğitimi inceledi, Kızılay diş macunu dağıttı

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Silopi Kaymakamı Partal lisede eğitimi inceledi, Kızılay diş macunu dağıttı
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Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Şehr-i Nuh Anadolu Lisesini ziyaret ederek eğitim çalışmalarını yerinde inceledi ve okul yönetiminden bilgi aldı. Ziyarette Kızılay ekipleri öğrencilere diş fırçası ve diş macunu dağıtarak ağız ve diş sağlığına dikkat çekti.

Şırnak'ın Silopi İlçe Kaymakamı Çağlar Partal, Şehr-i Nuh Anadolu Lisesini ziyaret ederek eğitim çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyarete eşlik eden Kızılay ekipleri ise öğrencilere diş fırçası ve diş macunu dağıtarak ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalık oluşturdu.

Silopi ilçesinde eğitim ve öğrenci sağlığına yönelik çalışmalar kapsamında Şehr-i Nuh Anadolu Lisesine ziyaret gerçekleştirildi. Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, okulda incelemelerde bulunarak eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında okul yönetiminden bilgi aldı. Okul binasını ve sınıfları gezen Kaymakam Partal, okul idarecileriyle bir araya gelerek eğitim faaliyetleri, yürütülen projeler, ders programları ve okulun genel durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ziyarete Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Türk Kızılay Silopi Temsilcisi Mehmet Adan ve Kızılay gönüllüleri de katıldı. Program kapsamında Kızılay ekipleri tarafından öğrencilere diş fırçası ve diş macunu hediye edildi. Ağız ve diş sağlığının korunması, düzenli diş fırçalama alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren kazanılması amacıyla gerçekleştirilen dağıtım, öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı. Kaymakam Çağlar Partal ve beraberindeki heyet, ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet ederek eğitim hayatlarına ilişkin görüşlerini dinledi. Öğrencilere derslerinde başarılar dileyen Partal, eğitim ortamlarının geliştirilmesi ve gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA
KızılaySağlıkEğitimSon Dakika

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