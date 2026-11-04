Simav Sosyal Hizmet Merkezi jandarmaya evlilik kredisi ve koruyucu aileyi anlattı

Kütahya'nın Simav ilçesinde jandarma personeline yönelik evlilik kredisi, koruyucu aile hizmetleri ve aile içi şiddetle mücadele konularında bilgilendirme çalışması düzenlendi.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Simav Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, Simav İlçe Jandarma Komutanlığı personeline yönelik bilgilendirme programı gerçekleştirildi. Programda, evlilik kredisi başvuru süreçleri hakkında bilgi verilirken koruyucu aile hizmetlerinin kapsamı ve işleyişi tanıtıldı. Ayrıca aile içi şiddetle mücadele konusunda farkındalığın artırılması, toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesi ve bu alandaki bilinç düzeyinin geliştirilmesi hedeflendi.