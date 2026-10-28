Simav Sosyal Hizmet Merkezi, Pazarlar jandarmasına evlilik kredisini anlattı

Simav Sosyal Hizmet Merkezi, Pazarlar jandarmasına evlilik kredisini anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Simav Sosyal Hizmet Merkezi, Pazarlar jandarma personeline evlilik kredisi, koruyucu aile ve aile içi şiddetle mücadele konularında bilgi verdi. Bilgilendirmede başvuru süreçleri, hizmetlerin kapsamı ve farkındalık konuları ele alındı.
Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Simav Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, Pazarlar İlçe Jandarma Komutanlığı personeline yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.
Çalışma kapsamında Evlilik Kredisi, Koruyucu Aile Hizmetleri ve Aile İçi Şiddetle Mücadele konularında personele bilgi verildi. Evlilik kredisi başvuru süreçlerinin ele alındığı bilgilendirmede, koruyucu aile hizmetlerinin kapsamı ve önemi anlatılırken aile içi şiddetle mücadele konusunda toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.
Kaynak: İHA
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