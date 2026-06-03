Sınav Endişesi: Kontrol Edilmezse Zararlı

Psikiyatri Uzmanı Dr. Oğuzhan Tüzün, sınav dönemlerinde öğrencilerde görülen endişenin belirli bir seviyeye kadar doğal ve hatta motive edici olduğunu ancak kontrol edilemediğinde hem ruhsal dengeyi hem de akademik performansı ciddi şekilde olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Sınav endişenin yalnızca psikolojik bir durum olmadığını, aynı zamanda fiziksel belirtilerle de kendini gösterebildiğini belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Oğuzhan Tüzün, yoğun endişe, dikkat dağınıklığı, odaklanma güçlüğü, uyku bozuklukları, mide ağrıları, çarpıntı ve başarısızlık korkusunun en sık görülen belirtiler arasında yer aldığını ifade etti.

Uzm. Dr. Tüzün, "Endişe, aslında performansı artıran doğal bir motivasyon mekanizmasıdır. Ancak bu duygu kontrolsüz hale geldiğinde öğrencinin sahip olduğu bilgiyi doğru şekilde kullanmasını engeller, sınav anında donma, unutma ve panik atak benzeri tepkilere yol açabilir" diye konuştu.

"Aile baskısı endişeyi artıran en önemli faktörlerden biri"

Sınav sürecinde ailelerin tutumunun belirleyici rol oynadığına dikkat çeken Uzm. Dr. Tüzün, özellikle kıyaslama, yüksek beklenti ve sürekli başarı vurgusunun öğrencide baskı hissini artırdığını söyledi.

Uzm. Dr. Tüzün, "Öğrenciler bu dönemde başarıdan çok anlaşılmaya ve desteklenmeye ihtiyaç duyar. Sürekli 'başarmalısın' baskısı yerine, 'yanındayız' mesajı verilmesi endişeyi azaltır ve motivasyonu güçlendirir" ifadelerini kullandı.

"Endişe sadece zihni değil bedeni de etkiliyor"

Sınav endişesinin yalnızca düşünce düzeyinde kalmadığını vurgulayan Dr. Tüzün, Vücudumuz da bu strese tepki verebilir. Uyku düzeninin bozulması, iştah değişiklikleri, mide ve bağırsak problemleri, kas gerginliği ve sürekli yorgunluk hali sık görülür. Bu nedenle sınav döneminde yaşam düzeni korunmalıdır" dedi.

"Doğru rutin başarıyı destekler"

Düzenli uyku, dengeli beslenme ve planlı çalışma alışkanlığının sınav başarısında kritik rol oynadığını ifade eden Uzm. Dr. Tüzün, "Uzun süre kesintisiz çalışmak verimi düşürür. Beynin bilgiyi işleyebilmesi için dinlenmeye de ihtiyacı vardır. Özellikle sınav öncesi dönemde ekran süresinin azaltılması önemlidir" diye konuştu.

"Gerektiğinde profesyonel destek alınmalı"

Yoğun endişe yaşayan öğrencilerin bunu tek başına yönetmekte zorlanabileceğini belirten Dr. Tüzün, "Sınav endişesi yönetilebilir bir durumdur. Ancak günlük yaşamı ve sınav performansını belirgin şekilde etkiliyorsa bir uzmandan destek alınması gerekir" açıklamasında bulundu. - BURSA