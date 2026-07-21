Sincan Belediyesi\'nden zabıta personeline mesleki gelişim eğitimi

Sincan Belediyesi ve Ankara Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle hayata geçirilen 'Dönüşüm Çağında Zabıta Eğitimi Projesi' kapsamında Sincan Lale Konferans Salonu'nda zabıta eğitim programı gerçekleştirildi.

Kamu Politikaları Araştırma Derneği, MEBİD Eğitim Danışmanlık ve Zabıta Teşkilatı Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen programda, zabıta personelinin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler verildi. Eğitimle zabıta personelinin değişen kamu hizmeti anlayışına uyum sağlaması, dijital yetkinliklerini artırması ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini yükseltmesi hedeflendi.

Programın açılış konuşmasını yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, hizmet içi eğitimlerin büyük önem taşıdığını söyledi. Murat Ercan bilgi, iletişim ve teknolojik yetkinliklerini sürekli geliştiren zabıta personelinin vatandaşlara daha kaliteli ve etkin hizmet sunacağını ifade ederek, eğitim programının hayırlı olmasını diledi.

Eğitimler 3 gün sürdü

Eğitimlerde Zabıta Teşkilatı'nın tarihi konusunda bilgilendirme yapıldı. Zabıta personeli 'Sahada Dijital Yetkinlik: Zabıtalar İçin Dijital Okuryazarlık Eğitimi' başlıklı oturumlarda dijital dönüşüm sürecine yönelik uygulamalı eğitim aldı. Eğitimin ikinci gününde 'Yönetim, Organizasyon ve Liderlik' ile 'Etkili İletişim ve Halkla İlişkiler' konuları ele alındı. Ayrıca ekip yönetimi, kurumsal iletişim ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı üzerinde duruldu.

Programın son gününde ise 'Kalabalık Yönetimi ve Kitle Psikolojisi' ile 'Kamu Görevi ve Meslek Etiği' konularında eğitimler verildi. Katılımcılar, eğitim sonunda yapılan sınavın ardından eğitim sürecini tamamladı. - ANKARA