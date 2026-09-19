Sındırgı KETEM çalışanları, ortalamayı aşan kanser taramasıyla teşekkür belgesi aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sındırgı KETEM çalışanları, ortalamayı aşan kanser taramasıyla teşekkür belgesi aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sındırgı KETEM çalışanları, ortalamayı aşan kanser taramasıyla teşekkür belgesi aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sındırgı İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM Birimi çalışanları, meme, serviks ve kolorektal kanser taramalarında il ortalamasının üzerine çıkarak mobil tarama aracını etkin kullanarak teşekkür belgesiyle ödüllendirildi. Belgeleri Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Miraç Çavdar takdim etti.

Sındırgı İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM Birimi çalışanları, meme, serviks ve kolorektal kanser taramalarında il ortalamasının üzerinde oranlara ulaşmaları ve mobil tarama aracını etkin kullanmaları nedeniyle teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Balıkesir'de birinci basamak sağlık kuruluşları arasında yürütülen kanser tarama çalışmaları kapsamında Sındırgı İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM Birimi çalışanları başarılı çalışmalarıyla öne çıktı.Meme kanseri, serviks kanseri ve kolorektal kanser taramalarının tamamında il ortalamasının üzerinde tarama oranına ulaşan ve mobil tarama aracını etkin şekilde kullanan KETEM Birimi çalışanlarına teşekkür belgesi takdim edildi.

Belgeler, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Miraç Çavdar tarafından KETEM Birimi çalışanlarına verildi. Teşekkür belgeleriyle, Sındırgı İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM Birimi çalışanlarının kanser taramalarının yaygınlaştırılması ve erken teşhis çalışmalarına sunduğu katkıya dikkat çekildi. Çalışmaların, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda "Koruyan, Geliştiren Sağlık" anlayışı kapsamında sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İHA
BalıkesirSındırgıGüncelSağlıkEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Togo bandıralı tanker Hürmüz Boğazı’nda ateş açılarak durduruldu İran sahiplendi Togo bandıralı tanker Hürmüz Boğazı'nda ateş açılarak durduruldu! İran sahiplendi
Adana’da uyuşturucu operasyonu: 58 gözaltı Adana'da uyuşturucu operasyonu: 58 gözaltı
Eskort ilanıyla vatandaşları dolandıran şüphelilere eşzamanlı operasyon Eskort ilanıyla vatandaşları dolandıran şüphelilere eşzamanlı operasyon
Daha 14 yaşında Yaptığı savunma tutuklanmaktan kurtaramadı Daha 14 yaşında! Yaptığı savunma tutuklanmaktan kurtaramadı
Edebiyat öğretmeninin acı sonu Yakınları sinir krizi geçirdi Edebiyat öğretmeninin acı sonu! Yakınları sinir krizi geçirdi
Hasan Atilla Uğur böyle gözaltına alındı O anlar kamerada Hasan Atilla Uğur böyle gözaltına alındı! O anlar kamerada
09:29
Harry Kane Bundesliga tarihine geçti Rekoru paramparça etti
Harry Kane Bundesliga tarihine geçti! Rekoru paramparça etti
09:02
Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu
Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu
08:59
Yeni yasama yılı öncesi Ankara’da herkesin konuştuğu transfer kulisi
Yeni yasama yılı öncesi Ankara'da herkesin konuştuğu transfer kulisi
08:46
100 liranın üstünü gören motorine gece yarısı indirimi
100 liranın üstünü gören motorine gece yarısı indirimi
08:02
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
07:44
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 09:45:48. #.0.2#
SON DAKİKA: Sındırgı KETEM çalışanları, ortalamayı aşan kanser taramasıyla teşekkür belgesi aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement