Sinop’ta 16 derslikli modern lise hizmete açıldı

Sinop'un Erfelek ilçesinde yapımı tamamlanan Şehit Özkan Çelikkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi, düzenlenen törenle 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Sinop'un Erfelek ilçesinde eğitim yatırımları kapsamında inşa edilen Şehit Özkan Çelikkaya Çok Programlı Anadolu Lisesinin açılışı gerçekleştirildi. Toplam 16 derslikten oluşan modern eğitim binası, yaklaşık 270 öğrenciye eğitim imkanı sağlayacak. Okul bünyesinde ayrıca 74 kişilik çok amaçlı konferans salonu ile basketbol, voleybol ve futbol sahaları bulunuyor. Yeni okulun öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine de katkı sağlaması hedefleniyor.

Açılışta öğrencilerle bir araya gelen Vali Mustafa Özarslan, eğitime yapılan her yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirterek, "Erfelekli evlatlarımızın daha güvenli, daha nitelikli ve modern ortamlarda eğitim görmeleri için eğitim altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Şehit Özkan Çelikkaya Çok Programlı Anadolu Lisemizin yalnızca derslikleriyle değil, sosyal, kültürel ve sportif imkanlarıyla da evlatlarımızın çok yönlü gelişimine katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Okulun Erfelek'in eğitim vizyonuna güç katacağını ifade eden Özarslan, yatırımın ilçeye kazandırılmasındaki desteklerinden dolayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e teşekkür etti.

Açılış törenine AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi İsmail Kirli, Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişi Emrah Koran, protokol üyeleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.