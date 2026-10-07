Sinop'ta bin 500 çocuğa ulaşan spor, sanat ve müzik çalışmaları değerlendirildi - Son Dakika
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Sinop'ta bin 500 çocuğa ulaşan spor, sanat ve müzik çalışmaları değerlendirildi

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Sinop\'ta bin 500 çocuğa ulaşan spor, sanat ve müzik çalışmaları değerlendirildi
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Sinop'ta çocukların spor, müzik ve sanat faaliyetleriyle desteklenmesine yönelik iki yıllık çalışmaların sonuçları değerlendirildi. Kent genelinde yaklaşık bin 500 çocuğun katıldığı faaliyetlerin dijital bağımlılıkla mücadeleye katkı sağlayabileceği belirtildi.

Sinop'ta çocukların spor, müzik ve sanat faaliyetleriyle desteklenmesine yönelik iki yıllık çalışmaların sonuçları bilimsel verilerle değerlendirildi. Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkal Aslanoğlu, çalışmaların dijital bağımlılıkla mücadele, sosyal uyum ve fırsat eşitliği açısından önem taşıdığını söyledi.

Sinop Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, kent merkezi ve ilçelerde yürütülen faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Programda faaliyetlerden görüntüler izlenirken, gitar eğitimi alan öğrenciler müzik dinletisi sundu.

Çalışmanın bilimsel değerlendirmesini yapan Prof. Dr. Erkal Aslanoğlu, saha çalışmalarında gençlik merkezleri ve ilçe müdürlükleriyle birlikte hareket ederek bilimsel rapor hazırladıklarını belirtti. Aslanoğlu, dijital bağımlılık ve dezavantajlı grupların çalışmanın öne çıkan başlıkları olduğunu ifade etti. Dijital bağımlılığın gençler arasında önemli bir davranışsal risk olduğunu vurgulayan Aslanoğlu, yaş, yalnızlık, sosyal destek eksikliği, aile içi sorunlar ve düşük öz denetimin başlıca risk faktörleri arasında yer aldığını söyledi. Aslanoğlu, çocukların spor, müzik ve sanat faaliyetlerine yönlendirilmesinin bu risklerin azaltılmasına katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Vali Mustafa Özarslan ise çocukların okul dışında geçirdikleri zamanın güvenli ve sağlıklı faaliyetlerle değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Çalışmalar kapsamında kent genelinde yaklaşık bin 500 çocuğun çeşitli faaliyetlerle buluşturulduğunu belirten Özarslan, çocukların sosyal çevrelerini güçlendirmeyi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Program, çocuklarla birlikte pasta kesilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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