Sinop'ta Eğitim Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop'ta Eğitim Değerlendirme Toplantısı

Sinop\'ta Eğitim Değerlendirme Toplantısı
17.06.2026 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta, 2025-2026 eğitim yılı için İlçe Milli Eğitim Müdürleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

Sinop'ta 2025-2026 eğitim-öğretim yılının değerlendirilmesi amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci başkanlığında düzenlenen toplantıya il milli eğitim müdür yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürleri katıldı.

Toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen çalışmalar başta olmak üzere eğitim-öğretim faaliyetleri, mesleki ve teknik eğitim, proje çalışmaları, ölçme ve değerlendirme uygulamaları, rehberlik hizmetleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) süreci, özel eğitim hizmetleri, okul güvenliği, sosyal etkinlikler, hayat boyu öğrenme faaliyetleri ve eğitim yatırımları kapsamlı şekilde ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, eğitimde niteliğin artırılması, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyen çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. Cebeci, eğitim yöneticilerine yıl boyunca yürüttükleri özverili çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılının genel değerlendirmesi gerçekleştirilirken, yeni eğitim öğretim yılına yönelik hedefler ve planlamalar da istişare edildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Eğitim, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Sinop'ta Eğitim Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adıyaman’da “dairesel köy“ sıra dışı mimarisiyle dikkati çekiyor Adıyaman'da "dairesel köy" sıra dışı mimarisiyle dikkati çekiyor
TikTok’taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı TikTok'taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı
Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı Sebebi yürek burktu Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu
AP’den Türkiye’ye kritik uyarı: Schengen kapıları kapanabilir AP’den Türkiye’ye kritik uyarı: Schengen kapıları kapanabilir
Ece İrtem’in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
Torreira gözyaşlarıyla veda etti: Seni çok özleyeceğim Torreira gözyaşlarıyla veda etti: Seni çok özleyeceğim

12:13
CHP’de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
11:54
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
11:53
Doğum günü sürprizi kanlı bitti Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
11:49
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar İşte evlerinden çıkanlar
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar! İşte evlerinden çıkanlar
11:20
Kritik MYK öncesi CHP’de flaş gelişme Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
Kritik MYK öncesi CHP'de flaş gelişme! Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 15:16:16. #7.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta Eğitim Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.