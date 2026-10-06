Sinop\'ta kamu kurum temsilcilerine sivil savunma uzman ve amir eğitimi tamamlandı

Sinop İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine yönelik düzenlenen sivil savunma uzman ve amir eğitimi tamamlandı.

Sinop İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde, 28 Eylül–2 Ekim 2026 tarihleri arasında kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine yönelik Sivil Savunma Uzman ve Amir Eğitimi gerçekleştirildi.

Afetlere Müdahale Şube Müdürü Süleyman İlhanoğlu tarafından verilen eğitimde, kurumların sivil savunma hizmetlerini etkin biçimde yürütmeleri ve afet ile acil durumlara hazırlık kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Eğitim programının başarıyla tamamlandığını bildiren Sinop İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, programa katılan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür etti.