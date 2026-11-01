Şırnak'ta hafızlığı tamamlayan 7 öğrenci belgelerini düzenlenen programla aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Şırnak'ta hafızlığı tamamlayan 7 öğrenci belgelerini düzenlenen programla aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak\'ta hafızlığı tamamlayan 7 öğrenci belgelerini düzenlenen programla aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta Mehmet Emin Acar Kız Kur'an Kursunda hafızlık eğitimini tamamlayan 7 öğrenci için belge takdim programı düzenlendi. Programa katılan İl Müftüsü Arif Yeşiloğlu öğrencileri tebrik etti, kurs öğreticileri ile ailelerin emekleri takdir edildi.

Şırnak'ta Mehmet Emin Acar Kız Kur'an Kursunda hafızlık eğitimini tamamlayan 7 öğrenci, düzenlenen programla hafızlık belgelerini aldı.

Şırnak'ta dini eğitim faaliyetleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Mehmet Emin Acar Kız Kur'an Kursunda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 7 öğrenci için belge takdim programı düzenlendi. Programa katılan Şırnak İl Müftüsü Arif Yeşiloğlu, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık belgesi almaya hak kazanan öğrencileri tebrik etti. Hafızlık eğitiminin sabır, disiplin, azim ve özveri gerektiren uzun bir süreç olduğuna dikkat çekilirken, öğrencilerin bu süreci başarıyla tamamlamasının önemli bir kazanım olduğu belirtildi. Programda, hafızlık yolculukları boyunca öğrencilere rehberlik eden Kur'an kursu öğreticilerinin ve çocuklarının eğitimine destek veren ailelerin emekleri de takdir edildi. Öğrencilerin elde ettiği başarıda öğreticilerin gayreti ve ailelerin desteğinin önemli payı bulunduğu vurgulandı. Şırnak Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, hafızlık eğitimini tamamlayan 7 öğrenci tebrik edilerek, Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde hayırlı bir ömür sürmeleri ve ilim yolculuklarını sürdürmeleri temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İHA
Mehmet Emin AcarŞırnakGüncelEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Akaryakıt fiyatları tabelaya sığmadı Çareyi böyle buldular Akaryakıt fiyatları tabelaya sığmadı! Çareyi böyle buldular
Düğünde dehşet Boğazından bıçaklayarak öldürdüler Düğünde dehşet! Boğazından bıçaklayarak öldürdüler
Akaryakıta gece yarısı dev zam Motorin 100 lirayı aştı Akaryakıta gece yarısı dev zam! Motorin 100 lirayı aştı
Kubat resmen eridi 5 ayda 20 kilo verdi Kubat resmen eridi! 5 ayda 20 kilo verdi
11:34
Polonya’da iç savaş uyarısı Eski Başbakan Morawiecki’den korkutan sözler
Polonya'da iç savaş uyarısı! Eski Başbakan Morawiecki'den korkutan sözler
11:32
İstanbul Maratonu’nun şampiyonları belli oldu Erkeklerde 7 yıllık parkur rekoru kırıldı
İstanbul Maratonu'nun şampiyonları belli oldu! Erkeklerde 7 yıllık parkur rekoru kırıldı
11:32
İrem Derici’den nişanlısına rest: İmzayı atmazsan beni unut
İrem Derici’den nişanlısına rest: İmzayı atmazsan beni unut!
10:55
Türkiye’nin haritası değişebilir Bahçeli’den “100 il, 1000 ilçe“ projesi
Türkiye’nin haritası değişebilir! Bahçeli’den "100 il, 1000 ilçe" projesi
10:44
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
10:34
İstanbul’da ucuz et izdihamı Market arabaları kilitlendi
İstanbul'da ucuz et izdihamı! Market arabaları kilitlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 11:56:33. #.0.2#
SON DAKİKA: Şırnak'ta hafızlığı tamamlayan 7 öğrenci belgelerini düzenlenen programla aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android