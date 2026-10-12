Şırnak'ta hayırsever desteğiyle yapılan 16 derslikli Mehmet Yarka Ortaokulu açıldı

Şırnak'ta hayırsever Yarka ailesinin desteği ve MAY İnşaat'ın çalışmalarıyla tamamlanan 16 derslikli Mehmet Yarka Ortaokulu, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, kentte bu yıl 17 okulun yapımının sürdüğünü belirterek eğitim yatırımlarının artırılması gerektiğini vurguladı. Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise okulun asıl gurur kaynağının burada yetişecek öğrenciler olacağını söyledi.

Şırnak'ta eğitime yönelik yatırımlara bir yenisi daha eklendi. Hayırsever Yarka ailesinin katkılarıyla ve MAY İnşaat'ın çalışmalarıyla tamamlanan 16 derslikli Mehmet Yarka Ortaokulu, düzenlenen törenle öğrencilerin ve eğitim camiasının hizmetine sunuldu. Merhumlara duyulan vefa, aile bağları ve eğitime yapılan yatırımın ön plana çıktığı törende, Şırnak'ın eğitim geleceğine ilişkin önemli mesajlar verildi. Açılış törenine Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve davetliler katıldı. Törende konuşan Vali Ekici, kente kazandırılan eğitim yuvasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek hayırsever desteğinin önemine dikkat çekti.

"Bu yıl 17 okul yapıyoruz"

Şırnak'a kazandırılan okulun önemli bir eğitim yatırımı olduğunu belirten Vali Birol Ekici, çocukların geleceğe hazırlanmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti. Vali Ekici, "Böyle güzel bir günde sizlerle birlikte bulunduğum ve böyle bir hayrın şehrimize kazandırıldığı için mutluluğumu tarif edemem. Çok mutluyum, çok huzurluyum. Okulun şehrimize, milletimize, öğrencilerimize ve milli eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah uzun yıllar boyunca en güzel öğrenciler buradan yetişir" dedi.

Şehirlerin imar edilmesinin yanı sıra çocukların yetiştirilmesinin de büyük önem taşıdığını kaydeden Ekici, Şırnak'ta eğitim altyapısını güçlendirmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Vali Ekici, "Belediye başkanımız şehri ihya etmekten ve imar etmekten sorumlu. Ama aynı zamanda hepimiz çocuklarımızı yetiştirmekten, onları ihya etmekten ve geleceğe hazırlamaktan sorumluyuz. Bu yıl 17 okul yapıyoruz. Peki, yaptığımız okullar yeterli mi? Hayır, daha fazla yapmalıyız" diye konuştu.

Göreve başladığında 26 bin öğrencinin ikili eğitim gördüğünü belirten Ekici, bu sayıyı sıfırlamayı hedeflediklerini ifade ederek eğitime sağlanan hayırsever desteğinin kendilerini son derece memnun ettiğini söyledi.

Şırnak'a engelli rehabilitasyon kampüsü ve bilim merkezi müjdesi

Konuşmasında kentte planlanan yeni yatırımlara da değinen Vali Ekici, Milli Eğitim Bakanı'nın Şırnak ziyareti sırasında gündeme gelen projeler hakkında bilgi verdi. Vali Ekici, kentte bir engelli rehabilitasyon kampüsü yapılmasının planlandığını, ayrıca bilim merkezi projesine de onay verildiğini belirtti. Hz. Nuh'un gemisini sembolize edecek şekilde tasarlanması planlanan 3 bin metrekarelik bilim merkezinin Şırnak için önemli bir kazanım olacağını ifade eden Ekici, projeye verilen destek dolayısıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına da teşekkür etti. Eğitimin Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşmasındaki rolüne dikkat çeken Ekici, çocukların bilim, teknoloji ve üretim alanlarında yetişmesinin önemini vurguladı. Vali Ekici, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çocuklarımızı Türkiye Yüzyılına hazırlıyoruz. Gelecekte en çok ihracat yapan, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına giren ülke olacağız. Buna eğitimle ulaşacağız. Bu okul da öğrencilerimizi geleceğe hazırlayacak" ifadelerini kullandı.

Törenin dikkat çeken anlarından biri ise Vali Birol Ekici'nin okulda başarılı olacak öğrencilere burs verilmesi yönündeki çağrısı oldu. Yarka ailesine kente kazandırdıkları eğitim yatırımı dolayısıyla teşekkür eden Ekici, okulun eğitimdeki başarısını desteklemek amacıyla Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında en yüksek puanı alan öğrencilere burs verilmesini önerdi. Ekici, "Okuldan LGS'de en yüksek puanı alan çocuklara burs vermelisiniz. Bu, okulun değerini artıracaktır" dedi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise Vali Ekici'nin önerisine, "Verdim gitti Valim" sözleriyle karşılık verdi. Törende tebessüm oluşturan bu diyalog, başarılı öğrencilere destek verilmesi yönündeki mesajıyla öne çıktı.

"En kıymetli miras, geride bırakılan güzel izlerdir"

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da açılışta yaptığı konuşmada, okulun kendisi için yalnızca bir eğitim yatırımı olmadığını, aynı zamanda aile bağlarının, kardeşliğin ve eğitime duyulan inancın anlamlı bir örneği olduğunu söyledi. Aynı sofrada büyüdüğü, sevincini ve üzüntüsünü paylaştığı kardeşlerinin bu eserin Şırnak'a kazandırılmasında yer almasının kendisini derinden duygulandırdığını belirten Yarka, insanın hayattaki en büyük zenginliğinin ailesi, en kıymetli mirasının ise geride bıraktığı güzel izler olduğunu ifade etti. Yarka, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada hayallerini büyük tutmaları ve kendilerine inanmaları gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Sizler bu şehrin yarınları, ailelerinizin umutlarısınız. Hayallerinizi büyük tutun. Çok çalışın, kendinize inanın. İçinizden nice başarılı bilim insanları, hekimler, öğretmenler ve ülkemize yön verecek gençler yetişeceğine inanıyorum. Şunu hiçbir zaman unutmayın: Nerede doğduğunuz değil, kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz ve insanlığa ne kattığınız önemlidir."

Şırnaklı gençlerin Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinde başarı elde edebileceğine inandığını dile getiren Yarka, okulun kendi adını taşımasından duyduğu memnuniyetin yanında asıl başarının burada eğitim görecek öğrencilerle ölçüleceğini vurguladı. Yarka, "Şırnak'ın evlatları da ülkemizin ve dünyanın her yerinde başarıyla adından söz ettirebilir. Benim adımı taşıyan bu okulda asıl gurur kaynağımız, burada yetişecek çocuklarımızın başarıları olacaktır" dedi.

Yıllar sonra okuldan mezun olan gençlerin memlekete fayda sağlayan bireyler olarak yetişmesinin en güzel hatıra olacağını belirten Yarka, eğitime yapılan yatırımın geleceğe bırakılan kalıcı bir eser olduğunu ifade etti.