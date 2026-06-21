Sivas'ta AYT Sınav Heyecanı

Sivas'ta üniversite hayali kuran adaylar, AYT sınavına girebilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin yolunu tuttu.

Tüm yurtta olduğu gibi Sivas'ta da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu başladı. Ülke genelinde 1 milyon 628 bin 200 adayın ter döktüğü Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına girmek isteyenler, geç kalma korkusuyla sınavdan saatler önce alana gelerek yerlerini aldı. Kurallar gereği sınavdan 15 dakika önce kapılar kapatıldı ve saat 10.00'dan sonra sınav salonlarına aday alımı yapılmadı.

Adaylar içeride ter dökerken, aileleri de okul bahçelerinde ve çevresinde çocuklarının başarısı için Kur'an-ı Kerim okuyup dualar ederek heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü. - SİVAS