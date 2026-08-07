Siverek\'te Eğitim Toplantısı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okul müdürlerinin katılımıyla değerlendirme ve hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek başkanlığında Mehmetçik İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, şube müdürleri ve ilçede görev yapan okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, yeni eğitim-öğretim yılında yürütülecek çalışmalar, eğitim süreçlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik planlamalar ile okulların yeni döneme hazırlık çalışmaları ele alındı.

Toplantıda ayrıca eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlı şekilde yürütülmesi, okulların fiziki ve akademik hazırlıklarının tamamlanması ve yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.