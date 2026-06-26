Sivil Kıyafetle Okula Gelen Öğrencilere Karneleri Verilmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivil Kıyafetle Okula Gelen Öğrencilere Karneleri Verilmedi

26.06.2026 23:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 35 öğrenci, sivil kıyafetle okula geldikleri için karnelerini alamadı, aileleri üzüldü.

Adana'nın Feke ilçesinde yaklaşık 114 öğrencinin eğitim gördüğü köy okulunda 35 öğrenci okula sivil kıyafetle geldikleri gerekçesiyle karnelerini alamadı. İlk kez karne alacak olan 7 yaşındaki Öykü Gün'ün annesi, kızının o heyecanı yaşayamadığını belirterek, gözyaşlarına boğuldu.

Feke ilçesi Gedikli Mahallesi'nde yaşayan ve mahalleye yaklaşık 22 kilometre uzaklıktaki Süphandere İlk ve Ortaokulu'nda taşımalı eğitim gören 35 öğrenci, karne günü sivil kıyafetle okula geldikleri gerekçesiyle sınıflara alınmadı. Öğrenciler, karnelerini alamadan evlerine geri dönmek zorunda kaldı. Birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Öykü Gün de, okul bahçesinde bir süre bekletildikten sonra karnesi verilmeden servisle evine döndü.

"Bir yıl boyunca özenle okula gönderdim"

Kızının ilk karne heyecanını yaşayamadığını belirten anne Nur Gün, gözyaşları içinde yaşananları anlatarak, "Bugün onu en güzel şekilde hazırlayıp, okula gönderdim. Karnesini alamadan eve dönmesi bizi çok üzdü. Okul kıyafetiyle gitmediği için okul müdürünün karnesini vermediği söylendi" dedi.

Bir yıl boyunca büyük emek verdiklerini ifade eden Gün, "Ben kızımı bir yıl boyunca özenle okula gönderdim. Bugüne kadar sürekli okul kıyafetiyle gidip geldi. Daha önce okul grubuna karne gününde sivil kıyafet giyilebileceği yönünde mesaj da yazılmıştı. Bugün sadece karne günü olduğu için sivil giyindi. Birinci sınıfa giden bir çocuğun ilk karnesini alamaması gerçekten çok üzücü" diye konuştu.

"Baba, karne vermediler"

Baba Seyfullah Gün ise kızının yaşadığı olaya tepki göstererek, "İşten çıkıp eve geldiğimde kızımın karne heyecanıyla gelmesini bekliyorduk. Ancak buruk bir şekilde geldi ve 'Baba, karne vermediler' dedi. Sivil kıyafetle gittiği için okul müdürünün karnesini vermediğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Önce kızının şaka yaptığını zannettiğini anlatan Gün, "Sınıf öğretmenimizi aradık. Kendisi de çok üzgün olduğunu, bunun idare kararı olduğunu ve yapabilecekleri bir şey bulunmadığını söyledi. Biz de öğrencilik yaşadık. Karne günlerinde genellikle öğrenciler sivil kıyafetle okula gider. Türkiye'nin birçok yerinde öğrenciler sivil kıyafetle karnelerini alırken, Feke'deki bu okulda böyle bir uygulamanın olması bizi üzdü" dedi.

Olayla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldığı, okul yönetiminin ise karne verilmeyen çocukların evlerine giderek tek tek karnelerini dağıttığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Eğitim, Adana, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Sivil Kıyafetle Okula Gelen Öğrencilere Karneleri Verilmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattı, cezası ağır oldu Bodrum'da polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattı, cezası ağır oldu
Hitler değil Netanyahu Sarf ettiği cümle dünyayı ayağa kaldırdı Hitler değil Netanyahu! Sarf ettiği cümle dünyayı ayağa kaldırdı
Ukrayna’dan Rusya’ya 40 günlük “etki operasyonu“ Ukrayna'dan Rusya'ya 40 günlük "etki operasyonu"
Erzincan’da eski eş dehşeti: 2 kişi pompalı tüfekle öldürüldü Erzincan'da eski eş dehşeti: 2 kişi pompalı tüfekle öldürüldü
Attıkları tarihi golden sonra örümcek adam gibi tribünlere tırmandı Attıkları tarihi golden sonra örümcek adam gibi tribünlere tırmandı
Gözlerinin yaşına bakmadı Vincenzo Montella’dan 7 isme kesik Gözlerinin yaşına bakmadı! Vincenzo Montella'dan 7 isme kesik

00:20
A Milli Futbol Takımı, yurda döndü Hacıosmanoğlu’nun yüz ifadesi dikkat çekti
A Milli Futbol Takımı, yurda döndü! Hacıosmanoğlu'nun yüz ifadesi dikkat çekti
23:56
Dembele Norveç’i 33 dakikada tek başına yıktı
Dembele Norveç'i 33 dakikada tek başına yıktı
23:42
ABD ordusu, Hürmüz Boğazı çevresinde saldırılar düzenledi
ABD ordusu, Hürmüz Boğazı çevresinde saldırılar düzenledi
23:30
Mahmut Uslu ve Barış Göktürk, Yüksel Yıldırım ile birbirine girdi: Ağzını burnunu kırar, seni buraya gömerim
Mahmut Uslu ve Barış Göktürk, Yüksel Yıldırım ile birbirine girdi: Ağzını burnunu kırar, seni buraya gömerim
23:26
Dev bankadan altın için tüm ezberleri bozacak tahmin: Fırsat bu fırsat
Dev bankadan altın için tüm ezberleri bozacak tahmin: Fırsat bu fırsat
23:24
Deprem bağışları tartışması büyüyor: Haluk Levent iddialara yanıt verdi
Deprem bağışları tartışması büyüyor: Haluk Levent iddialara yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 00:29:45. #7.12#
SON DAKİKA: Sivil Kıyafetle Okula Gelen Öğrencilere Karneleri Verilmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.