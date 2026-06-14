Sosyal Hizmet Bölümü Mezunları Kep Attı

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, düzenlenen mezuniyet ve mesleki yemin töreni ile kep atarak meslek hayatına ilk adımlarını attı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlık Salonu'nda gerçekleştirilen törene; Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alime Mavili, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) Eskişehir Şube Başkanı Recep Akçelik, öğretim elemanları, mezunlar ve aileleri katıldı. Büyük bir coşkuya sahne olan törende çiçeği burnunda sosyal hizmet uzmanları, mesleki yeminlerini ederek mezuniyet gururu yaşadı.

"Her yolun sonu yeni bir başlangıçtır"

Törenin açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alime Mavili, mezuniyetin bir son değil yeni bir dönemin kapısı olduğunu vurguladı. Öğrencilerin eğitim hayatı boyunca büyük bir olgunluk kazandığına dikkat çeken Prof. Dr. Mavili, "Her yolun sonu aslında yeni bir başlangıçtır. Eğitim süreciniz boyunca sadece akademik bilgi edinmediniz, insanlara dokunarak kendinizi de büyüttünüz ve geliştirdiniz. Sizlerle gurur duyuyorum, iyi ki varsınız. Yeni hayatınızda hepinize başarılar diliyorum" dedi.

"Sosyal hizmet çok yönlü çözümler sunan profesyonel bir meslektir"

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Eskişehir Şube Başkanı Recep Akçelik ise konuşmasında, mezunların artık birer uzman olarak toplumda önemli sorumluluklar üstleneceğini hatırlattı. Sosyal hizmet alanının zorluklarına ve önemine değinen Akçelik, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal hizmet, çok boyutlu ilişkilerle toplumun sorunlarına çok yönlü çözümler sunan profesyonel bir meslektir. Sosyal hizmet uzmanları için saha hiçbir zaman dikensiz bir gül bahçesi olamaz; her zaman çeşitli zorluklarla karşılaşacaksınız. Ancak mesleki dayanışma içinde hareket ederek bu zorlukların üstesinden geleceksiniz. Sosyal hizmetin çözümleri tek bir kalıba sığmaz, alternatifi fazladır. Bu meslek, çözümü sadece tek bir yerde aramaz, toplumsal dinamikleri bir bütün olarak ele alır."

"İşinizin merkezine daima insanı, adaleti ve umudu koyun"

Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü'nün ilk mezunlarından olan Sosyal Hizmet Uzmanı Burak Can Belge de törende genç meslektaşlarıyla deneyimlerini paylaştı. Öğrencilik yıllarından meslek hayatına uzanan süreci aktaran Belge, "Anadolu Üniversitesi mezunları olarak insanlara, topluma ve mesleğimize değer katacağımız günler çok yakın. Sahada hangi alanda görev alırsanız alın, işinizin merkezine daima insanı, adaleti ve umudu koyun. Öğrenmekten ve kendinizi geliştirmekten asla vazgeçmeyin" diyerek tavsiyelerde bulundu.

"İçimde en çok taşıdığım duygu bu mesleğin sorumluluğudur"

2025-2026 akademik yılı Sosyal Hizmet Bölümü birincisi Sıla Namal, mezunlar adına yaptığı duygu yüklü konuşmada, aldıkları eğitimin kendilerine toplumsal sorunlara duyarlılıkla yaklaşma becerisi kazandırdığını söyledi. Sosyal hizmet uzmanlarının koruyucu ve önleyici çalışmalarının toplum için hayati önem taşıdığını belirten Namal, "Daha güvenli, daha adil ve daha kapsayıcı bir toplumun inşasında sosyal hizmet uzmanlarının çok önemli bir rolü ve sorumluluğu olduğuna inanıyorum. Bugün buradan mezun olurken içimde en yoğun hissettiğim duygu, bu kutsal mesleğin getirdiği toplumsal sorumluluktur" şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından, programa katkı sunan konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edildi. Tören, Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri Berfin Adıgüzel ve Cansu Tıknaz tarafından hazırlanan, öğrencilerin eğitim hatıralarını içeren fotoğraf ve video gösterimiyle devam etti.

Sahneye çıkan mezun öğrenciler, hep bir ağızdan "Sosyal Hizmet Mesleki Yemini"ni okuyarak görevlerini etik ilkeler doğrultusunda yapacaklarına söz verdi. Tören, coşkulu kep atma seremonisi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - ESKİŞEHİR