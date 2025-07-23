Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım - Son Dakika
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Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım

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Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım
23.07.2025 09:13
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Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım
Haber Videosu

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle çalıştığı özel okuldan kovulan bir öğretmen, ''Geçinemediğim için bunu yaptım'' diyerek yaşadığı mağduriyeti gözyaşlarıyla anlattı. İşsizlik maaşı alabilmek için çıkış talep ettiğini ancak okul yönetiminin bunu da reddettiğini söyledi.

Çalıştığı özel okuldan sosyal medya paylaşımları nedeniyle kovulan bir öğretmen, yaşadığı süreci gözyaşları içinde anlatarak kamuoyunun gündemine oturdu. Maddi sıkıntılar nedeniyle ek gelir sağlamak için içerik ürettiğini belirten öğretmen, işten çıkarılma sürecinde yaşadığı haksızlıkları da dile getirdi.

"GEÇİNEMEDİĞİM İÇİN BUNU YAPTIM"

Duygusal bir video paylaşan öğretmen, "Ben geçinemediğim için bunu yaptım. Gece geç saatlere kadar içerik üretip ek gelir elde etmeye çalıştım. Kimseye zarar vermedim. Ama sadece sosyal medya paylaşımlarım nedeniyle işimden oldum" dedi.

"RESMEN ORTADA KALDIM"

İşten çıkarılma süreciyle ilgili detayları da paylaşan öğretmen, "İşsizlik maaşımı alabilmek için yönetime 'Çıkışımı siz verin' dedim. Ama ona bile 'Hayır' dediler. Resmen ortada kaldım" ifadeleriyle yaşadığı mağduriyeti anlattı.

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Sosyal medyada hızla yayılan video sonrası birçok kullanıcı öğretmene destek mesajları gönderdi. Özel sektörde çalışan eğitimcilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve iş güvencesizliği bir kez daha gündeme geldi.

İşsizlik maaşı, İnsan Hakları, Sosyal Medya, Eğitim, Medya, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 161559P-:
    İçerik üretme derken ne olduğunu bilmiyorum ama, ahlaki birşey olmadığı sürece Sosyal medya kullandı diye işnii seven bir öğretmeni işten çıkarmak, işten çıkarılması için okula baskı yapmak kadar iğrenç birşey yoktur. Üç kuruş parası olup, çocuğunu özel okula gönderince herkesi emirlerinde gören adamlardan bir halt olmaz. İyi mi oldu, işini iyi yapan bir öğretmeni işsiz bırakmak.Okula'da, Velilerede yazıklar olsun.. Bu vebal ile inşallah çocuklarınızda yüzünüz gülmez 25 5 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    Ne alaka ya iş güvencesizligi yok özel sektör eğitimcilerinin yaşadığı maddi sıkıntılar vs hiç alakası yok. Calisana az ya da çok tecrübene göre maaşlı iş her sektörde vardır. Önce ahlaklı olacak bir eğitimci. Bir de çıkışımı siz verin diye sahttecilige yönlendiriyor aklınca, Sgk dan işsizlik almak için, bir de bunu söylüyor çok vahim. Cahil, sen 8 yılda daha çalışma kurallarını ogrenememissin. Ogretmenlik yapmaman hayırlı olur. Haklı olsan gidip hakkını mahkemede arardın böyle sosyal medyadan içerik üretmezdin. Bu da moda oldu. Çok iyi yapmışlar çıkarmakla. İş verenin ellerine sağlık. 9 16 Yanıtla
    Ertan ASLAN:
    siz olayı yanlış anlamışınız galiba kadını zaten işten çıkaran okul yönetimi fakat baskı yapıp istifa ettirmişler kadın burda kimseyi sahteciliğe yönlendirmiyor olması gereken bu zaten okuldan kovuyorsan çıkışını vereceksin kovuldu yazacak çıkış belgesinde işsizlik maaşı alabilmesi için istifa edince alamıyor ... 1 0
  • Fahri Sağgül:
    İsteklerin sonu gelmeyince para'da bir yere kadar hiçbirşey yetmiyor daha çok daha çok istekler sonsuz malesef. 14 4 Yanıtla
  • Erdal Cekicoglu:
    Kafede bir bardak kahveye 200-250 TL ödüyorlar sonrada geçinemiyoruz diyorlar aldığınız nefes bile zehir zıkkım olsun 0 0 Yanıtla
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