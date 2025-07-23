Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım

Çalıştığı özel okuldan sosyal medya paylaşımları nedeniyle kovulan bir öğretmen, yaşadığı süreci gözyaşları içinde anlatarak kamuoyunun gündemine oturdu. Maddi sıkıntılar nedeniyle ek gelir sağlamak için içerik ürettiğini belirten öğretmen, işten çıkarılma sürecinde yaşadığı haksızlıkları da dile getirdi.

"GEÇİNEMEDİĞİM İÇİN BUNU YAPTIM"

Duygusal bir video paylaşan öğretmen, "Ben geçinemediğim için bunu yaptım. Gece geç saatlere kadar içerik üretip ek gelir elde etmeye çalıştım. Kimseye zarar vermedim. Ama sadece sosyal medya paylaşımlarım nedeniyle işimden oldum" dedi.

"RESMEN ORTADA KALDIM"

İşten çıkarılma süreciyle ilgili detayları da paylaşan öğretmen, "İşsizlik maaşımı alabilmek için yönetime 'Çıkışımı siz verin' dedim. Ama ona bile 'Hayır' dediler. Resmen ortada kaldım" ifadeleriyle yaşadığı mağduriyeti anlattı.

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Sosyal medyada hızla yayılan video sonrası birçok kullanıcı öğretmene destek mesajları gönderdi. Özel sektörde çalışan eğitimcilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve iş güvencesizliği bir kez daha gündeme geldi.