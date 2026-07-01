SÜ\'de Ekolojik Tasarım Semineri

Selçuk Üniversitesi (SÜ), Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında yürütülen uluslararası PALETT-A Projesi kapsamında düzenlenen "Ecological Co-Design Seminar" ve uygulamalı çalıştaylara ev sahipliği yaptı. Türkiye, Tunus, Fransa ve Yunanistan'dan akademisyen, araştırmacı ve sanatçıları buluşturan etkinlikte sürdürülebilir tasarım, ekolojik zeka ve yeşil dönüşüm odağında yeni eğitim modelleri geliştirildi.

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı tarafından desteklenen projenin en önemli buluşmalarından biri, Selçuk Üniversitesinde gerçekleştirildi. Programda kağıt, tekstil ve plastik atıkların sanatsal ve eğitsel ürünlere dönüştürülmesine yönelik yenilikçi yöntemler ele alındı. Katılımcılar, sürdürülebilir tasarım ilkeleri doğrultusunda hem pedagojik materyaller hem de çevre dostu sanat eserleri üretirken Selçuk Üniversitesinin araştırma altyapısı ve laboratuvar imkanlarından yararlandı.

Selçuk Üniversitesi Proje Koordinatörü Prof. Dr. Recai Kuş, projenin disiplinler arası yaklaşımına dikkat çekti. Kuş, "Temel amacımız; sürdürülebilirlik, teknoloji ve sanatı ortak bir zeminde buluşturarak geleceğin çevre dostu tasarımcılarını yetiştirmektir. Selçuk Üniversitesi de yeşil prototipleme ve pedagojik materyal geliştirme alanlarında projeye güçlü akademik katkılar sunmaktadır" dedi.

Etkinlik kapsamında Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde, çalıştaylarda üretilen ekolojik tasarımlardan oluşan serginin açılışı da gerçekleştirildi. Sergiyi açan Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haldun Soydal, uluslararası iş birliklerinin üniversitenin gelişimine önemli katkı sağladığını belirtti. Prof. Dr. Soydal, "Yurt dışından gelen akademisyen ve araştırmacılar üniversitemize güç katıyor. Bu tür projeler, uluslararasılaşma vizyonumuz açısından büyük değer taşıyor" ifadelerini kullandı.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rabia Köse Doğan, fakültenin yeşil dönüşüm ve sıfır atık alanındaki çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Rabia Köse Doğan, "PALETT-A Projesi'nin paydaşı olmaktan ve böylesine önemli bir uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

PALETT-A Projesi Genel Koordinatörü Prof. Dr. Ikbel Charfi ise Selçuk Üniversitesinin organizasyona başarılı şekilde ev sahipliği yaptığını aktardı. Charfi, "Selçuk Üniversitesinin güçlü akademik kadrosu ve teknolojik altyapısı projeye önemli katkılar sundu. Türkiye, Tunus, Fransa ve Yunanistan arasında kurulan bu akademik iş birliğinin daha da güçleneceğine inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Konya'da gerçekleştirilen programla PALETT-A Projesi, yükseköğretimde karbon ayak izini azaltmayı ve çevre bilincini sanatla buluşturan yenilikçi eğitim modelleri geliştirme hedefi doğrultusunda önemli bir aşama kaydetti. Selçuk Üniversitesinde geliştirilen yöntem ve materyaller, proje ortakları tarafından uluslararası eğitim süreçlerinde kullanılmaya devam edecek. - KONYA