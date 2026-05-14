AFAD\'dan itfaiye personeline eğitim

AFAD ekipleri tarafından Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeline afet eğitimi verildi.

Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeline yönelik, AFAD tarafından eğitim programı düzenlendi. Eğitimde, afet ve acil durumlarda yapılması gereken müdahaleler, güvenlik önlemleri ve koordineli çalışma süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde, itfaiye personeline arama kurtarma yöntemleri, olay anında doğru müdahale teknikleri ve ekipman kullanımı konusunda detaylı bilgiler aktarıldı.

Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına kurumlar arası iş birliğiyle eğitim çalışmalarının sürdürüleceğini ifade etti. - ÇORUM