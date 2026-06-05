Susuz'da "Liseler Arası Genel Kültür Bilgi Yarışması" heyecanı - Son Dakika
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Susuz'da "Liseler Arası Genel Kültür Bilgi Yarışması" heyecanı

Susuz\'da "Liseler Arası Genel Kültür Bilgi Yarışması" heyecanı
05.06.2026 08:48  Güncelleme: 08:49
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Kars Valisi Ziya Polat'ın desteklediği KAFKAS Projesi kapsamında Susuz ilçesinde ilk kez düzenlenen Liseler Arası Genel Kültür Bilgi Yarışması, öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Tarih, coğrafya, edebiyat ve bilim gibi alanlarda soruların yöneltildiği yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Kars Valisi Ziya Polat'ın destekleriyle yürütülen KAFKAS Projesi kapsamında, Susuz ilçesinde ilk kez düzenlenen Liseler Arası Genel Kültür Bilgi Yarışması öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Muhammed Emin Tutal ve Oğuz Yantemur, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Susuz Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Yarışmada öğrenciler; tarih, coğrafya, edebiyat, bilim, sanat ve güncel olaylar gibi farklı alanlarda yöneltilen soruları yanıtlayarak bilgi ve birikimlerini sergiledi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı etkinlikte öğrenciler hem bilgilerini test etme fırsatı buldu hem de takım ruhu içerisinde yarışmanın heyecanını yaşadı.

Program sonunda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. Başarılı öğrenciler, Kaymakam Muhammed Emin Tutal ve Belediye Başkanı Oğuz Yantemur tarafından tebrik edilerek ödüllendirildi.

Kapanış konuşmasında öğrencilerin yalnızca akademik başarılarının değil, genel kültür seviyelerinin de geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Kaymakam Tutal, bu tür organizasyonların gençlerin bilgi birikimlerini artırırken özgüven, iletişim ve sağlıklı rekabet becerilerinin gelişmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Yarışmaya katılan tüm öğrencileri ve emeği geçen öğretmenleri kutlayan Kaymakam Tutal, eğitim alanında gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirterek öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

KAFKAS Projesi kapsamında hayata geçirilen etkinlik, öğrencilerin bilgiye olan ilgisini artırması ve eğitim hayatlarına farklı kazanımlar sağlaması açısından takdir toplarken, Susuz'da ilk kez düzenlenen yarışma katılımcılardan tam not aldı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Susuz'da 'Liseler Arası Genel Kültür Bilgi Yarışması' heyecanı - Son Dakika

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