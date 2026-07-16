Taşlıçaylı Öğrenciler Kültür Gezisine Uğurlandı - Son Dakika
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Taşlıçaylı Öğrenciler Kültür Gezisine Uğurlandı

Taşlıçaylı Öğrenciler Kültür Gezisine Uğurlandı
16.07.2026 16:36
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Ağrı Valiliği'nin projesi kapsamında 40 öğrenci Ahlat, Ankara ve Çanakkale'yi ziyaret edecek.

Ağrı Valiliğince hayata geçirilen "1071 Ruhundan Türkiye Yüzyılı Vizyonuna" projesi kapsamında düzenlenen kültür gezisine katılacak Taşlıçaylı öğrenciler, düzenlenen programla uğurlandı.

Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, Ahlat, Ankara ve Çanakkale'yi kapsayan tarihi ve kültürel geziye katılacak 40 lise öğrencisiyle bir araya gelerek gençlerle sohbet etti. Öğrencilerin heyecanına ortak olan Kaymakam Kılıç, ziyaret edecekleri şehirlerin Türk tarihindeki önemine dikkat çekerek, bu yolculuğun gençlerin milli bilinç ve tarih şuurunun gelişmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Programda öğrencilerle gelecek hedefleri üzerine de sohbet eden Kaymakam Kılıç, gezi boyunca edinecekleri bilgi ve deneyimlerin kendileri için unutulmaz birer hatıra olacağını belirtti.

Ziyaretin sonunda Kaymakam Kübra Baka Kılıç, öğrencilerin yolculukları boyunca anılarını ve gözlemlerini not edebilmeleri amacıyla kendilerine ajanda ve kalem hediye etti.

Dualarla ve iyi dileklerle uğurlanan Taşlıçaylı 40 öğrenci, "1071 Ruhundan Türkiye Yüzyılı Vizyonuna" projesi kapsamında Ahlat, Ankara ve Çanakkale'de tarihi ve kültürel mekanları ziyaret ederek milli ruhu yerinde yaşama fırsatı bulacak. Bu anlamlı geziyle öğrencilerin tarih bilincinin güçlendirilmesi ve gelecek vizyonlarının geliştirilmesi hedefleniyor. - AĞRI

Kaynak: İHA

Ağrı Valiliği, Kültür Sanat, Çanakkale, Ankara, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Taşlıçaylı Öğrenciler Kültür Gezisine Uğurlandı - Son Dakika

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