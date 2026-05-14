Tavşanlı'da Okul Güvenliği Çalıştayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tavşanlı'da Okul Güvenliği Çalıştayı

Tavşanlı\'da Okul Güvenliği Çalıştayı
14.05.2026 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tavşanlı'da, eğitimde güvenli okul ikliminin artırılması için psikososyal çalıştay düzenlendi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, eğitim kurumlarında güvenli okul ikliminin güçlendirilmesi ve risklerin en aza indirilmesi amacıyla geniş kapsamlı bir psikososyal çalıştay düzenlendi.

Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde, Tavşanlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından organize edilen "Okul Güvenliği ve İlçe Özelinde Riskleri Azaltma" konulu çalıştay, okul yöneticileri ve rehber öğretmenlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, okul güvenliğinin çok boyutlu bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Kaymakam Özdemir, güvenliğin yalnızca fiziki önlemlerden ibaret olmadığını belirterek, "Öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve psikolojik açıdan desteklenmesi, güvenli bir eğitim ortamının en temel taşlarından biridir" ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Refik Raşit Küçükkağnıcı ise eğitim ortamlarını daha sağlıklı hale getirmek için okul yönetimleri ile rehberlik servisleri arasındaki koordinasyonun önemine değindi.

Çalıştay kapsamında okul yöneticileri ve rehber öğretmenler, oluşturulan çalışma gruplarında bir araya gelerek hem okul bazlı hem de ilçe genelindeki risk alanlarını detaylıca analiz etti. Katılımcılar; okullarda öne çıkan sorunlar, karşılaşılan güçlükler ve yürütülen önleyici faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunarak çözüm önerileri sundu.

Grup çalışmalarının ardından belirlenen sözcüler, hazırlanan değerlendirme raporlarını tüm katılımcılarla paylaştı. Yetkililer, çalıştaydan elde edilen verilerin raporlaştırılarak ilçedeki psikososyal koruma ve önleme çalışmalarına doğrudan katkı sağlayacağını bildirdi. Ortaya çıkan sonuçların, Tavşanlı'daki okul güvenliğinin geliştirilmesi ve risklerin azaltılmasına yönelik stratejik planlamalarda yol gösterici olması hedefleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Güvenlik, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Tavşanlı'da Okul Güvenliği Çalıştayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı Eskişehir'de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
Kütahya’da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi Kütahya'da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
Beşiktaş’a dönecek mi Ernest Muçi’den açıklama Beşiktaş'a dönecek mi? Ernest Muçi'den açıklama
Fatih Tekke’den Montella’ya çağrı: Herhalde artık milli takıma davet ederler Fatih Tekke'den Montella'ya çağrı: Herhalde artık milli takıma davet ederler
İstanbul’da taksici dehşeti Genç kadını araca kilitleyip darbetti İstanbul'da taksici dehşeti! Genç kadını araca kilitleyip darbetti

20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:18
Türkiye’den en çok konut alan yabancılar belli oldu
Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
20:01
Belçika’dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği’nin yenilenme zamanı geldi
Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi
19:53
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası’na katılacak A Milli Takım’a marş yazdı
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası'na katılacak A Milli Takım'a marş yazdı
19:47
Arınç’tan kendisine “Siyaset fosili, FETÖ kuryesi“ diyen Semih Yalçın’a sert yanıt
Arınç'tan kendisine "Siyaset fosili, FETÖ kuryesi" diyen Semih Yalçın'a sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 20:51:54. #7.12#
SON DAKİKA: Tavşanlı'da Okul Güvenliği Çalıştayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.