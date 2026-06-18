Tekno Bayburt Etkinliği Başladı

Bayburt'ta bu yıl ilki gerçekleştirilen Tekno Bayburt etkinliğinde, anaokulundan liseye kadar öğrencilerin teknoloji, bilim, üretim ve problem çözme odaklı çalışmaları sergilendi. Etkinlikte, farklı yaş gruplarına yönelik yarışmalar da yapıldı.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tekno Bayburt etkinliği, Saray Bahçesi'nde yapıldı. Öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı teknoloji temelli projelerin yer aldığı etkinlikte, Harezmi Eğitim Modeli kapsamında hazırlanan çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Etkinlik kapsamında anaokulu öğrencileri için Matatalab ve Dijital Eşleştirme, ilkokul öğrencileri için Matatalab ve Yaşayan Algoritma, ortaokul öğrencileri için Çizgi İzleyen Robot, lise öğrencileri için ise İnsanlık Yararına Teknolojiler ve İHA Dönerkanat yarışmaları düzenlendi.

Bayburt Fen Lisesi öğrencisi Harun Yahya Meral, etkinlikte 'Ne Kadar Bayburtlusun' adlı projelerinin sergilendiğini belirterek, projenin Bayburt'un kültürünü, tarihini ve yöre ağzını tanıtmayı amaçlayan bir internet sitesi olduğunu söyledi. Meral, "Gençlerin kültürümüzden, tarihimizden ve birçok değerimizden uzak kaldığını gördük. Bunun üzerine herkesin ulaşabileceği kolay bir internet sitesi hazırladık. Projemiz sade ara yüzü ve geniş kapsamlı sorularıyla diğer birçok projeden ayrılıyor" dedi.

Bir diğer Fen Lisesi öğrencisi Kadir Bekmezci ise etkinliğin öğrencilere projelerini tanıtma imkanı sunduğunu ifade ederek, "Okulda ya da farklı alanlarda hazırladığımız projeleri burada sergileme ve sesimizi duyurma şansı buluyoruz. Patent aşamasına gidebilecek projeleri tanıtarak insanları bilinçlendirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Okul öncesi öğretmeni Merve Arslan da 'Doğa Okulumda' projesiyle stantta yer aldıklarını belirtti. Bayburt'ta mevsim şartları nedeniyle çocukların uzun süre dışarıda etkinlik yapmakta zorlandığını anlatan Arslan, "Biz de doğayı sınıfımıza taşıyalım istedik. Çocuklarımızla doğadan malzemeler topladık, çeşitli etkinlikler yaptık. Hem çocuklarımıza katkı sunmak hem de kendimizi geliştirmek istedik" ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, Tekno Bayburt etkinliğini bu yıl ilk kez düzenlediklerini kaydederek, "Anaokulları ve ilkokullar arası Matatalab dijital eşleştirme, yaşayan algoritma, insanlık yararına teknoloji, ortaokullar arası çizgi izleyen robot ve İHA yarışmalarımızı Saray Bahçesi'nde gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Harezmi Eğitim Modeli kapsamında okullarımızın bir yıl boyunca yaptığı çalışmaları halkımızın beğenisine sunuyoruz" dedi.

Etkinlikte, öğrencilerin disiplinler arası düşünme, tasarlama, üretme ve problem çözme becerilerini yansıtan projeler katılımcılardan ilgi gördü. - BAYBURT