Tekno Bayburt Etkinliği Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekno Bayburt Etkinliği Başladı

Tekno Bayburt Etkinliği Başladı
18.06.2026 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta düzenlenen Tekno Bayburt etkinliğinde öğrencilerin teknoloji projeleri sergilendi.

Bayburt'ta bu yıl ilki gerçekleştirilen Tekno Bayburt etkinliğinde, anaokulundan liseye kadar öğrencilerin teknoloji, bilim, üretim ve problem çözme odaklı çalışmaları sergilendi. Etkinlikte, farklı yaş gruplarına yönelik yarışmalar da yapıldı.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tekno Bayburt etkinliği, Saray Bahçesi'nde yapıldı. Öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı teknoloji temelli projelerin yer aldığı etkinlikte, Harezmi Eğitim Modeli kapsamında hazırlanan çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Etkinlik kapsamında anaokulu öğrencileri için Matatalab ve Dijital Eşleştirme, ilkokul öğrencileri için Matatalab ve Yaşayan Algoritma, ortaokul öğrencileri için Çizgi İzleyen Robot, lise öğrencileri için ise İnsanlık Yararına Teknolojiler ve İHA Dönerkanat yarışmaları düzenlendi.

Bayburt Fen Lisesi öğrencisi Harun Yahya Meral, etkinlikte 'Ne Kadar Bayburtlusun' adlı projelerinin sergilendiğini belirterek, projenin Bayburt'un kültürünü, tarihini ve yöre ağzını tanıtmayı amaçlayan bir internet sitesi olduğunu söyledi. Meral, "Gençlerin kültürümüzden, tarihimizden ve birçok değerimizden uzak kaldığını gördük. Bunun üzerine herkesin ulaşabileceği kolay bir internet sitesi hazırladık. Projemiz sade ara yüzü ve geniş kapsamlı sorularıyla diğer birçok projeden ayrılıyor" dedi.

Bir diğer Fen Lisesi öğrencisi Kadir Bekmezci ise etkinliğin öğrencilere projelerini tanıtma imkanı sunduğunu ifade ederek, "Okulda ya da farklı alanlarda hazırladığımız projeleri burada sergileme ve sesimizi duyurma şansı buluyoruz. Patent aşamasına gidebilecek projeleri tanıtarak insanları bilinçlendirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Okul öncesi öğretmeni Merve Arslan da 'Doğa Okulumda' projesiyle stantta yer aldıklarını belirtti. Bayburt'ta mevsim şartları nedeniyle çocukların uzun süre dışarıda etkinlik yapmakta zorlandığını anlatan Arslan, "Biz de doğayı sınıfımıza taşıyalım istedik. Çocuklarımızla doğadan malzemeler topladık, çeşitli etkinlikler yaptık. Hem çocuklarımıza katkı sunmak hem de kendimizi geliştirmek istedik" ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, Tekno Bayburt etkinliğini bu yıl ilk kez düzenlediklerini kaydederek, "Anaokulları ve ilkokullar arası Matatalab dijital eşleştirme, yaşayan algoritma, insanlık yararına teknoloji, ortaokullar arası çizgi izleyen robot ve İHA yarışmalarımızı Saray Bahçesi'nde gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Harezmi Eğitim Modeli kapsamında okullarımızın bir yıl boyunca yaptığı çalışmaları halkımızın beğenisine sunuyoruz" dedi.

Etkinlikte, öğrencilerin disiplinler arası düşünme, tasarlama, üretme ve problem çözme becerilerini yansıtan projeler katılımcılardan ilgi gördü. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Teknoloji, Etkinlik, Bayburt, Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Tekno Bayburt Etkinliği Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya’da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti
Gaziantep’te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti Gaziantep'te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti
Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız
“Rasim Arı AK Parti’ye geri dönüyor“ iddiası kulisleri hareketlendirdi "Rasim Arı AK Parti'ye geri dönüyor" iddiası kulisleri hareketlendirdi
Michael Jackson’un eski eşinin son hali dikkat çekti Michael Jackson'un eski eşinin son hali dikkat çekti
G7’de “Beyrut“ çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı G7’de "Beyrut" çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı

16:11
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
15:35
Öğretmen Fatma Nur Çelik’i öldüren sanığa mahkeme acımadı
Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa mahkeme acımadı
15:16
Tanju Özcan hakkında “cinsel saldırı“ suçundan da tutuklama kararı verildi
Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan da tutuklama kararı verildi
14:57
İsmail Kartal’dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
İsmail Kartal'dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
13:29
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi Moskova’daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
13:23
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 16:41:05. #7.13#
SON DAKİKA: Tekno Bayburt Etkinliği Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.