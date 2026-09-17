TEKNOFEST finaline kalan Tekno Edremit takımı BAÇEM\'de doğal içerikleri inceledi

TEKNOFEST 2026'da "İnsanlık Yararına Teknolojiler" kategorisinde "Sıvı Eldiven" diğer adıyla "Biyo-Bariyer" adlı projeleriyle finale yükselen ilkokul öğrencilerinden oluşan "Tekno Edremit" takımı, Diyarbakır'da gerçekleştirilecek finaller öncesinde Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'ni (BAÇEM) ziyaret etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı BAÇEM'i ziyaret eden öğrenciler, bitkiler ve doğal özütleme yöntemleri hakkında bilgi aldı. Takım üyeleri, geliştirdikleri projede kullanmayı planladıkları doğal içeriklere ilişkin merkezde incelemelerde bulundu.

Ağır kimyasallara doğal alternatif

"Tekno Edremit" takımı, sanayi ustaları ve çiftçiler için geliştirdiği "Sıvı Eldiven" projesinde ayva çekirdeği, Kazdağları'nın çam reçinesi, çöven otu ve zeytinyağı gibi doğal içerikleri kullanıyor. Proje kapsamında, ağır kimyasallar içeren sanayi kremlerine alternatif olarak elleri korumayı amaçlayan, suyla temizlenebilen ve sıfır atık yaklaşımıyla geliştirilen doğal bir ürün ortaya konulması hedefleniyor.

TEKNOFEST 2026'da finale kalan "Tekno Edremit" takımı, Diyarbakır'da düzenlenecek finaller öncesinde çalışmalarını sürdürürken, BAÇEM ziyaretinde bitkisel kaynaklar ve doğal özütleme teknikleri konusunda bilgi edindi.