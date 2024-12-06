TIMSS 2023 Raporu: Türkiye Eğitimde İleri Düzeyde Başarı Gösterdi - Son Dakika
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Eğitim

TIMSS 2023 Raporu: Türkiye Eğitimde İleri Düzeyde Başarı Gösterdi

Türkiye'nin TIMSS 2023 raporuna göre, 4'üncü sınıf düzeyinde fen bilimleri başarı sıralamasında dünya genelinde 4'üncü, matematikte ise uluslararası ortalamanın üzerinde performans sergilediği belirtildi. Özellikle öğrenci başarı oranlarının artması dikkat çekti.

06.12.2024 15:59
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TÜRK Eğitim Derneğinin düşünce kuruluşu TEDMEM, 'TIMSS 2023' raporunun Türkiye için öne çıkan bulgularını bir araya getirdi. Türkiye'nin uluslararası eğitim değerlendirmelerinde önemli ölçüde iyileşme ve başarı örneği gösterdiği kaydedildi.

Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından dört yılda bir düzenlenen 4'üncü ve 8'inci sınıf öğrencilerinin matematik ve fen bilimleri alanlarındaki başarılarını değerlendiren TIMSS (Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması) yayınlandı. TIMSS 2023 raporu, Türkiye'nin uluslararası eğitim değerlendirmelerinde geçmişte sıkça karşılaşılan olumsuz tabloların aksine, önemli bir iyileşme ve başarı örneğine işaret ediyor. Türkiye'nin özellikle 4'üncü sınıf düzeyindeki fen bilimleri başarısı, eğitimde dünya çapında yüksek performans gösteren Singapur, Çin ve Güney Kore'nin ardından 4'üncü sıraya yerleşti. PISA 2022 bulgularıyla birlikte ele alındığında Türkiye'nin fen bilimlerinde yakaladığı ivme önemli ölçüde arttı.

TIMSS 2023 bulgularından Türkiye için öne çıkanlar bulgular ise şu şekilde sıralandı;

"TIMSS 2023'te Türkiye'nin tüm sınıf düzeylerinde (4. sınıf ve 8.sınıf) ve alanlarda (matematik ve fen bilimleri) başarı puanları TIMSS 2019'a kıyasla artmıştır ve bu puanlar uluslararası ortalamanın üzerindedir. 4'üncü sınıf düzeyinde matematik başarısı TIMSS 2011 değerlendirmesinden bu yana artış göstermektedir. 4'üncü sınıf öğrencilerinin matematik başarısı; TIMSS 2019'dan TIMSS 2023'e 30 puan artmıştır. Türkiye'deki öğrencilerin 4'üncü sınıf matematik puanı (553) uluslararası ortalamanın (503) 50 puan üzerindedir. 4'üncü sınıf düzeyinde fen bilimleri başarısı TIMSS 2011 değerlendirmesinden bu yana artış göstermektedir. 4'üncü sınıf öğrencilerinin fen bilimleri başarısı; TIMSS 2019'dan TIMSS 2023'e 44 puan artmıştır. Türkiye'deki öğrencilerin 4'üncü sınıf fen bilimleri puanı (570) uluslararası ortalamanın (494) 76 puan üzerinde yer almıştır. 8'inci sınıf düzeyinde matematik başarısı TIMSS 1999'dan bu yana artış göstermektedir. 8'inci sınıf öğrencilerinin matematik başarısı; TIMSS 2019'dan TIMSS 2023'e 13 puan artmıştır. Türkiye'deki öğrencilerin 8'inci sınıf matematik puanı (509) uluslararası ortalamanın 31 puan (478) üzerinde yer almıştır. 8'inci sınıf düzeyinde fen bilimleri başarısı TIMSS 1999'dan bu yana artış göstermektedir. 8'inci sınıf öğrencilerinin fen bilimleri başarısı; TIMSS 2019'dan TIMSS 2023'e 15 puan artmıştır (530). Türkiye'deki öğrencilerin 8'inci sınıf fen bilimleri puanı (530) uluslararası ortalamanın (478) 52 puan üzerinde yer almıştır."

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ YETERLİK DÜZEYLERİ

Türkiye'nin, TIMSS 2023 sonuçlarına göre, 4'üncü ve 8'inci sınıf matematik ve fen bilimleri alanlarında, TIMSS 2011'den itibaren alt düzey ve alt düzeyin altında kalan öğrenci oranları azalırken, üst ve ileri düzeydeki öğrenci oranları artış gösterdiği kaydedilen raporda, "Matematik Yeterlik Düzeyi alt düzeyin altında kalan 4'üncü sınıf öğrenci oranı 2011'den bu yana 16 puan azalarak, yüzde 7 olmuştur. TIMSS ortanca değerinde bu oran yüzde 9'dur. 4'üncü sınıfta ileri düzeyde başarı gösteren öğrenci oranı TIMSS 2019' a kıyasla 9 yüzde puan artarak %24'e ulaşmıştır. Bu değer TIMSS ortanca değerinden (yüzde 7) oldukça yüksektir. Alt düzeyin altında kalan 8'inci sınıf öğrenci oranı yüzde 19'dur; bu oran TIMSS ortanca değeri ile aynıdır. Bu oran Türkiye için TIMSS 2019'da yüzde 20'dir. 8'inci sınıfta ileri düzeyde başarı gösteren öğrenci oranı TIMSS 2019'a kıyasla 5 yüzde puan artarak yüzde 17 olmuştur. Bu oran TIMSS ortanca değerinden (yüzde 7) daha yüksektir. Alt düzeyin altında kalan 4'üncü sınıf öğrenci oranı TIMSS 2011'den bu yana 22 yüzde puan azalarak yüzde 2 olmuştur. TIMSS ortanca değerinde bu oran yüzse 10'dur. 4'üncü Sınıfta fen bilimlerinde ileri düzeyde başarı gösteren öğrenci oranı TIMSS 2019'a göre 14 yüzde puan artarak yüzde 26'ya ulaşmıştır. Bu değer TIMSS ortanca değerinden (yüzde 7) oldukça yüksektir. Alt düzeyin altında kalan 8'inci sınıf öğrenci oranı yüzde 10'dur; bu oran TIMSS ortanca değerinde yüzde 20'dir. Bu oran Türkiye için TIMSS 2019'da yüzde 12'dir. 8'inci sınıfta ileri düzeyde başarı gösteren öğrenci oranı TIMSS 2019'a kıyasla 4 yüzde puan artarak yüzde 17 olmuştur. Bu oran, TIMSS ortanca değerinden (yüzde 6) daha yüksektir" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim TIMSS 2023 Raporu: Türkiye Eğitimde İleri Düzeyde Başarı Gösterdi - Son Dakika

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