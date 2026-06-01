TOGÜ, NAFSA 2026\'da Yeni İş Birlikleri Kurdu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, ABD'de düzenlenen NAFSA 2026 Annual Conference & Expo'da Kolombiya, Tayland ve ABD'den üniversitelerle iş birliği protokolleri imzalayarak uluslararası akademik ağını genişletti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) uluslararası yükseköğretim alanının en önemli organizasyonlarından biri olan NAFSA 2026 Annual Conference & Expo'ya katılarak küresel akademik iş birliklerini güçlendirmeye yönelik önemli temaslarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orlando kentinde "Global by Design" temasıyla düzenlenen organizasyon, dünyanın farklı ülkelerinden yükseköğretim kurumlarını bir araya getirerek uluslararası eğitim, değişim programları ve akademik ortaklıklar için önemli bir platform sundu. Türkiye Ulusal Ajansı koordinasyonunda gerçekleştirilen fuarda TOGÜ, uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda çok sayıda üniversite temsilcisiyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Yeni iş birliği protokolleri imzalandı

NAFSA 2026 kapsamında TOGÜ tarafından Kolombiya, Tayland ve Amerika Birleşik Devletleri'nden üniversitelerle iş birliği protokolleri imzalandı. Söz konusu protokoller; çift diploma programları, öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak bilimsel projeler ve ortak yayın çalışmaları gibi alanlarda önemli fırsatlar sunuyor. Bunun yanı sıra Portekiz, İspanya, Yunanistan, Slovakya, Slovenya, Polonya, Japonya, Çin, Suudi Arabistan ve Fas'tan üniversite temsilcileri ve rektörlerle gerçekleştirilen görüşmelerde de geleceğe yönelik akademik iş birlikleri değerlendirildi. Görüşmelerde özellikle çift diploma programları, öğrenci ve akademisyen hareketliliği, ortak araştırma projeleri ve bilimsel yayın faaliyetleri üzerinde duruldu.

Türkiye yükseköğretimi güçlü şekilde temsil edildi

Türkiye'den 89 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen fuarda Türk yükseköğretimi uluslararası arenada güçlü bir şekilde temsil edildi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi de gerçekleştirdiği görüşmeler ve imzaladığı iş birlikleriyle fuarın dikkat çeken kurumları arasında yer aldı. Fuar süresince dünyanın farklı bölgelerinden üniversitelerle yapılan görüşmeler, üniversitenin uluslararası görünürlüğünün artırılmasına ve yeni ortaklıkların geliştirilmesine katkı sağladı.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz: "Üniversitemizi daha güçlü bir konuma taşımayı hedefliyoruz"

NAFSA 2026 kapsamında gerçekleştirilen temaslara ilişkin değerlendirmede bulunan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, uluslararasılaşmanın üniversitenin temel önceliklerinden biri olduğunu belirterek; "NAFSA 2026 Annual Conference & Expo kapsamında gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonuna önemli katkılar sağlamıştır. İmzaladığımız iş birliği protokolleri ve gerçekleştirdiğimiz temaslar sayesinde öğrencilerimize daha güçlü uluslararası deneyimler sunmayı, akademisyenlerimizin küresel ölçekte iş birliklerini artırmayı ve üniversitemizi dünya yükseköğretim alanında daha görünür, daha etkin ve daha güçlü bir konuma taşımayı hedefliyoruz. Türkiye'nin yükseköğretimdeki potansiyelini uluslararası platformlarda tanıtma fırsatı bulduğumuz bu organizasyonda emeği geçen Türkiye Ulusal Ajansı başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - TOKAT