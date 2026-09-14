Trabzon\'da 2026-2027 eğitim yılı ilk ders ziliyle başladı

Trabzon'da 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı, ilk ders zilinin çalmasıyla başladı.

Yeni eğitim öğretim yılının açılışı dolayısıyla Mehmet Ali Tuna İlkokulu'nda tören düzenlendi. Açılış törenine Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, iş insanı Erol Tuna, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşma yapan Başkan Genç, "İlk sözü 'Oku' olan bir inancın mensupları olarak 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' anlayışını benimsemiş bir medeniyetin evlatlarıyız. Böyle bir medeniyetle yoğrulmuş milletimizin geleceği ve bu toprakların ilelebet Türk yurdu olarak kalması açısından eğitim, hayatımızın en önemli alanlarından biridir. Bu nedenle sevgili yavrularımızın çok iyi yetişmesini, güçlü bir donanıma sahip olmasını son derece önemsiyoruz" dedi.

Başkan Ekim öğrencilerin okul heyecanına ortak oldu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde de 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Söğütlü Ortaokulu'nda program düzenlendi. Öğrencilerin yeni döneme başlamanın heyecanını yaşadığı programda, protokol üyeleri de öğrencileri yalnız bırakmadı. Programa Akçaabat Kaymakamı Abdullah Şahin, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Usta ve AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Muhammet Ali Yılmaz ve protokol üyeleri katıldı. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler yeniden sıralarıyla buluştu.

Öğrencilerin okulun ilk günündeki heyecanına ortak olan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, çocukların ve gençlerin her zaman yanında olduklarını ifade ederek "Yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde öğrencilerimizin heyecanına ortak olduk. Çocuklarımızın iyi bir eğitim alarak geleceğe en güzel şekilde hazırlanması hepimizin ortak hedefidir. Öğrencilerimize derslerinde başarılar, büyük bir özveriyle görev yapan öğretmenlerimize kolaylıklar diliyorum. Velilerimiz için de güzel ve verimli bir eğitim yılı olmasını temenni ediyorum" dedi.