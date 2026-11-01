Trabzonlu Azra Bacıoğlu, gıda alerjisi projesiyle Gaziantep\'te birinci oldu

Trabzonlu Azra Bacıoğlu, geliştirdiği bilimsel projeyle uluslararası yarışmada büyük bir başarıya imza atarak birinci oldu.

Ortahisar Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Azra Bacıoğlu'nun, gıda alerjisi bulunan öğrencilerin kontrollü beslenebilmesini sağlamak amacıyla geliştirdiği proje, Gaziantep'te düzenlenen 8. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'nde birincilik ödülüne layık görüldü.

Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, 26-28 Ekim tarihleri arasında Kamil Ocak Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şenliğe 22 ülkeden çok sayıda proje katıldı.

BİLSEM öğretmeni Sinan Özer'in danışmanlığında hazırlanan Azra Bacıoğlu'nun projesi, serbest kategoride Türk Dünyası birinciliğini elde ederek önemli bir başarı kazandı.

Ödül sevincine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkani Fatma Şahin'de ortak olarak, genç yeteneği tebrik etti.

Uluslararası arenada elde ettiği bu anlamlı başarıyla Trabzon'un Araklı ilçesinin gururu olan Azra Bacıoğlu'nu, danışman öğretmeni Sinan Özer ve ailesi de tebrik etti.