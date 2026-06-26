TÜBİTAK Fen Lisesi'nin İlk Mezunları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TÜBİTAK Fen Lisesi'nin İlk Mezunları

TÜBİTAK Fen Lisesi\'nin İlk Mezunları
26.06.2026 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025-2026 yılında ilk mezunlarını veren TÜBİTAK Fen Lisesi, bilim ve teknolojiye katkı sağladı.

Bilim ve teknoloji temelli eğitim anlayışla 2021 yılında açılan TÜBİTAK Fen Lisesi, 2025-2026 akademik yılında 84 öğrenciyi mezun ederek, ilk mezunlarını verdi. Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Burası sadece bir fen lisesi değil, Türkiye'mizin Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine erişmesine özgün katkılar sağlamak üzere kurmakta olduğumuz yeni bir ekol, yeni bir usul" dedi.

Bilim ve teknoloji temelli eğitim anlayışla 2021 yılında kapılarını açan TÜBİTAK Fen Lisesi, 2025-2026 akademik yılında ilk mezunlarını verdi. LGS'de yüzde 1'lik dilimde yer alan öğrenciler arasından özel yetenek sınavıyla seçilen gençler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katıldığı törenle mezuniyet sevinci yaşadı. TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen törende, eğitimlerini başarıyla tamamlayan ilk mezunlara diplomaları Bakan Kacır tarafından takdim edildi.

Tören, TÜBİTAK Fen Lisesi mezunlarının gerçekleştirdiği "Mezuniyet Yürüyüşü" ile başladı. Ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarında ve proje yarışmalarında Türkiye'yi başarıyla temsil eden öğrencilerin geçişi, davetliler tarafından alkışlandı. TÜBİTAK Fen Lisesi 12. Sınıf Mezuniyet Korosu'nun seslendirdiği şarkıların ardından gösterilen tanıtım filminde okulun kuruluş süreci, laboratuvar çalışmaları ve öğrencilerin başarı hikayeleri anlatılırken salonda duygusal anlar yaşandı.

Bakan Kacır'a sürpriz video

Programda TÜBİTAK Fen Lisesi'nin kuruluşundan itibaren okula verdiği destek ve ortaya koyduğu vizyon dolayısıyla Bakan Kacır için hazırlanan sürpriz video da gösterildi. Kacır'ın okulun kuruluş sürecindeki ziyaretleri, öğrencilerle bir araya geldiği anlar ve gençlerin projelerine verdiği destekten kesitlerin yer aldığı video, salondan alkış aldı. Okul birincisi Elif Berra Demir, plaketini ve diplomasını Bakan Kacır'ın elinden aldı. Demir, daha sonra Bakan Kacır ile birlikte okulun mezun kütüğüne ismini çaktı. Mezunlar adına da bir konuşma yapan Demir, başarısını hayatını kaybeden babasına armağan ettiğini belirtti.

Törenin en anlamlı anlarından biri ise mezuniyet belgelerinin takdimi oldu. Öğrencilere diplomaları ve kendileri için özel hazırlanan mezuniyet hediyeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile sınıf öğretmenleri tarafından takdim edildi. Diploma töreninin ardından bayrak ve flama devir teslimi gerçekleştirildi. Programın sonunda öğrenciler, coşku içinde keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.

Törende konuşan Bakan Kacır, "İnanıyorum ki, burada sizlerle birlikte inşa ettiğimiz kültür, aldığınız nitelikli eğitim sizi geleceğe en iyi şekilde hazırladı. Sizler bizim umudumuzsunuz. Türk milletinin istikbaline bilimle, teknolojiyle atacağınız güçlü imzaların umudunu taşıyoruz. Mühendislikte eriştiğimiz seviyeyi, temel bilimlerde çok daha ileriye taşıyarak, ülkemizi yeni ufuklara taşıyacağınız araştırmalarınızın umudunu taşıyoruz" dedi.

"Bugünün Türkiye'si, ürettiği yüksek teknoloji sistemlerini rekabetçi şekilde dünyaya sunabilen bir ülke"

Bakan Kacır, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bu başlangıç sizler için olduğu kadar, bizler için de heyecan vericiydi. Çünkü, TÜBİTAK Fen Lisesi'ni büyük beklenti ve umutlarla kurmuş, yetkinlikleri ve başarılarıyla kendini ispat etmiş öğrencilerimize kapılarımızı açmıştık. Her yıl 100 bine yakın bilim insanı, araştırmacı ve öğrenciye burs ve destek sağlayan, ülkemizin kritik değer taşıyan bilim ve teknoloji projelerini hayata geçiren ulusal araştırma kurumumuz TÜBİTAK'ın çatısı altında bir fen lisesi kurma fikrinin arkasında stratejik bir bakış açısı var. Burası sadece bir fen lisesi değil, Türkiye'mizin Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine erişmesine özgün katkılar sağlamak üzere kurmakta olduğumuz yeni bir ekol, yeni bir usul. Bugünün Türkiye'si, savunma sanayiinden havacılığa, mobiliteden üretim teknolojilerine, biyoteknolojiden yazılıma yüksek teknoloji geliştirme kabiliyetlerine haiz, kendi evlatlarının akıl ve alın teriyle geliştirdiği sistemlerle kritik alanlarda kendi ihtiyaçlarını karşılayan, ürettiği yüksek teknoloji sistemlerini rekabetçi şekilde dünyaya sunabilen bir ülke. Bugünlere kolay gelmedik."

"İlk 5 yılımızda iftihar kaynağımız olan çok sayıda başarıya şahitlik ettik"

Öğrencileri sadece Lise Giriş Sınavı'yla değil, temel bilim yetkinliklerini daha ileri düzeyde ölçtükleri Bilim Sınavı'yla seçtiklerini belirten Bakan Kacır, "Her yıl LGS'de ilk yüzde 1'lik dilime giren öğrencilerimize Bilim Sınavı için davette bulunuyor, Bilim Sınavı neticelerine göre kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizi belirliyoruz. İlk eğitim-öğretim yılında öğrencilerimize, üniversitelerimizden hocalarımızın da katkısıyla çok nitelikli yabancı dil eğitimi sunuyoruz. Öğrencilerimizin bilim olimpiyatları ile bilim ve teknoloji yarışmalarına katılımını yoğun şekilde teşvik ediyoruz. Türkiye'nin en önemli araştırma yerleşkesi olan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi, Ulusal Metroloji Enstitüsü, Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü ve Kutup Araştırmaları Enstitüsü ve Marmara Teknokent'e ev sahipliği yapan bu adreste, TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencilerimiz, henüz lise çağında TÜBİTAK'da yürütülen araştırma projelerine montör araştırmacıların rehberliğinde dahil oluyor. Özel programlı fen lisesi olarak eğitim veren bu okulda öğrencilerimizin bilgi seviyeleriyle uyumlu kitapları da istifadelerine sunuyoruz. Bunlarla birlikte tüm öğrencilerimizin yatılı eğitim görmesi, hep birlikte inşa ettiğimiz kültürün en önemli bileşenlerinden biri. Kantinlerinde görevli çalışmayan, yani herkesin alışverişinin bedelini kendi iradesiyle ödediği, itimadın, huzurun hakim olduğu bir kültür. Bu imkanlar, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin çabalarıyla birleşti ve ilk 5 yılımızda iftihar kaynağımız olan çok sayıda başarıya şahitlik ettik" açıklamasında bulundu.

"Bu yolculukta bizim en büyük umudumuz olacaksınız"

İnsan algoritmalar eliyle makineleştirilirken, makinelerin de insanlığa tahakkümünün günden güne yükseldiği bir dönemden geçildiğini dile getiren Kacır, "Masumların, mazlumların hukukunu koruyacak bir uluslararası düzenin olmadığı, dünyanın farklı coğrafyalarında kuvvetli görünen haksızların hüküm sürdüğü bir dönemden geçiyoruz. Ancak bizler inanıyoruz ki, insan için her zorlukla birlikte kolaylık da vardır. İnsanlık ailesi bu sıkıntıları da aşacak, hakkın ve hakikatin izinde aydınlık yarınlara kavuşacaktır. Bizler, Türk milleti, tarihi misyonumuzun izinde, insanlığı yeniden huzura ve kurtuluşa taşıyacak, bu mücadelede iyilik cephesinin bayraktarı olacağız. Sizler bu yolculukta bizim en büyük umudumuz olacaksınız" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Teknoloji, Tübitak, Eğitim, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim TÜBİTAK Fen Lisesi'nin İlk Mezunları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film gibi operasyon Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü Film gibi operasyon! Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü
İran’da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı İran'da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada 20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim
NATO zirvesi nedeniyle Ankara’da kapatılacak yolların listesi belli oldu NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da kapatılacak yolların listesi belli oldu
Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde Herkes onları arıyor Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde! Herkes onları arıyor
Erhan Karaal’ın aracında GPS cihazı bulundu Erhan Karaal'ın aracında GPS cihazı bulundu
Otizmli çocuğa şiddet kamerada: Öğretmen tutuklandı Otizmli çocuğa şiddet kamerada: Öğretmen tutuklandı

13:29
EuroLeague’den tarihi karar Beşiktaş devler sahnesine çıkıyor
EuroLeague'den tarihi karar! Beşiktaş devler sahnesine çıkıyor
13:28
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor On binlerce kişi işsiz kalacak
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak
13:15
Arda Güler Türk futbol tarihine geçti
Arda Güler Türk futbol tarihine geçti
13:11
Orkun Kökçü’den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...
Orkun Kökçü'den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...
12:05
Ankara’da NATO Zirvesi güvenliğine “yüz tanıma sistemi“ damga vuracak
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine "yüz tanıma sistemi" damga vuracak
11:51
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
11:44
Trump’ın Türkiye’ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla’dan yeni hamle
Trump'ın Türkiye'ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla'dan yeni hamle
11:42
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 13:41:58. #7.13#
SON DAKİKA: TÜBİTAK Fen Lisesi'nin İlk Mezunları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.