TÜBİTAK Fen Lisesi\'nin İlk Mezunları

Bilim ve teknoloji temelli eğitim anlayışla 2021 yılında açılan TÜBİTAK Fen Lisesi, 2025-2026 akademik yılında 84 öğrenciyi mezun ederek, ilk mezunlarını verdi. Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Burası sadece bir fen lisesi değil, Türkiye'mizin Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine erişmesine özgün katkılar sağlamak üzere kurmakta olduğumuz yeni bir ekol, yeni bir usul" dedi.

Bilim ve teknoloji temelli eğitim anlayışla 2021 yılında kapılarını açan TÜBİTAK Fen Lisesi, 2025-2026 akademik yılında ilk mezunlarını verdi. LGS'de yüzde 1'lik dilimde yer alan öğrenciler arasından özel yetenek sınavıyla seçilen gençler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katıldığı törenle mezuniyet sevinci yaşadı. TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen törende, eğitimlerini başarıyla tamamlayan ilk mezunlara diplomaları Bakan Kacır tarafından takdim edildi.

Tören, TÜBİTAK Fen Lisesi mezunlarının gerçekleştirdiği "Mezuniyet Yürüyüşü" ile başladı. Ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarında ve proje yarışmalarında Türkiye'yi başarıyla temsil eden öğrencilerin geçişi, davetliler tarafından alkışlandı. TÜBİTAK Fen Lisesi 12. Sınıf Mezuniyet Korosu'nun seslendirdiği şarkıların ardından gösterilen tanıtım filminde okulun kuruluş süreci, laboratuvar çalışmaları ve öğrencilerin başarı hikayeleri anlatılırken salonda duygusal anlar yaşandı.

Bakan Kacır'a sürpriz video

Programda TÜBİTAK Fen Lisesi'nin kuruluşundan itibaren okula verdiği destek ve ortaya koyduğu vizyon dolayısıyla Bakan Kacır için hazırlanan sürpriz video da gösterildi. Kacır'ın okulun kuruluş sürecindeki ziyaretleri, öğrencilerle bir araya geldiği anlar ve gençlerin projelerine verdiği destekten kesitlerin yer aldığı video, salondan alkış aldı. Okul birincisi Elif Berra Demir, plaketini ve diplomasını Bakan Kacır'ın elinden aldı. Demir, daha sonra Bakan Kacır ile birlikte okulun mezun kütüğüne ismini çaktı. Mezunlar adına da bir konuşma yapan Demir, başarısını hayatını kaybeden babasına armağan ettiğini belirtti.

Törenin en anlamlı anlarından biri ise mezuniyet belgelerinin takdimi oldu. Öğrencilere diplomaları ve kendileri için özel hazırlanan mezuniyet hediyeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile sınıf öğretmenleri tarafından takdim edildi. Diploma töreninin ardından bayrak ve flama devir teslimi gerçekleştirildi. Programın sonunda öğrenciler, coşku içinde keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.

Törende konuşan Bakan Kacır, "İnanıyorum ki, burada sizlerle birlikte inşa ettiğimiz kültür, aldığınız nitelikli eğitim sizi geleceğe en iyi şekilde hazırladı. Sizler bizim umudumuzsunuz. Türk milletinin istikbaline bilimle, teknolojiyle atacağınız güçlü imzaların umudunu taşıyoruz. Mühendislikte eriştiğimiz seviyeyi, temel bilimlerde çok daha ileriye taşıyarak, ülkemizi yeni ufuklara taşıyacağınız araştırmalarınızın umudunu taşıyoruz" dedi.

"Bugünün Türkiye'si, ürettiği yüksek teknoloji sistemlerini rekabetçi şekilde dünyaya sunabilen bir ülke"

Bakan Kacır, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bu başlangıç sizler için olduğu kadar, bizler için de heyecan vericiydi. Çünkü, TÜBİTAK Fen Lisesi'ni büyük beklenti ve umutlarla kurmuş, yetkinlikleri ve başarılarıyla kendini ispat etmiş öğrencilerimize kapılarımızı açmıştık. Her yıl 100 bine yakın bilim insanı, araştırmacı ve öğrenciye burs ve destek sağlayan, ülkemizin kritik değer taşıyan bilim ve teknoloji projelerini hayata geçiren ulusal araştırma kurumumuz TÜBİTAK'ın çatısı altında bir fen lisesi kurma fikrinin arkasında stratejik bir bakış açısı var. Burası sadece bir fen lisesi değil, Türkiye'mizin Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine erişmesine özgün katkılar sağlamak üzere kurmakta olduğumuz yeni bir ekol, yeni bir usul. Bugünün Türkiye'si, savunma sanayiinden havacılığa, mobiliteden üretim teknolojilerine, biyoteknolojiden yazılıma yüksek teknoloji geliştirme kabiliyetlerine haiz, kendi evlatlarının akıl ve alın teriyle geliştirdiği sistemlerle kritik alanlarda kendi ihtiyaçlarını karşılayan, ürettiği yüksek teknoloji sistemlerini rekabetçi şekilde dünyaya sunabilen bir ülke. Bugünlere kolay gelmedik."

"İlk 5 yılımızda iftihar kaynağımız olan çok sayıda başarıya şahitlik ettik"

Öğrencileri sadece Lise Giriş Sınavı'yla değil, temel bilim yetkinliklerini daha ileri düzeyde ölçtükleri Bilim Sınavı'yla seçtiklerini belirten Bakan Kacır, "Her yıl LGS'de ilk yüzde 1'lik dilime giren öğrencilerimize Bilim Sınavı için davette bulunuyor, Bilim Sınavı neticelerine göre kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizi belirliyoruz. İlk eğitim-öğretim yılında öğrencilerimize, üniversitelerimizden hocalarımızın da katkısıyla çok nitelikli yabancı dil eğitimi sunuyoruz. Öğrencilerimizin bilim olimpiyatları ile bilim ve teknoloji yarışmalarına katılımını yoğun şekilde teşvik ediyoruz. Türkiye'nin en önemli araştırma yerleşkesi olan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi, Ulusal Metroloji Enstitüsü, Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü ve Kutup Araştırmaları Enstitüsü ve Marmara Teknokent'e ev sahipliği yapan bu adreste, TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencilerimiz, henüz lise çağında TÜBİTAK'da yürütülen araştırma projelerine montör araştırmacıların rehberliğinde dahil oluyor. Özel programlı fen lisesi olarak eğitim veren bu okulda öğrencilerimizin bilgi seviyeleriyle uyumlu kitapları da istifadelerine sunuyoruz. Bunlarla birlikte tüm öğrencilerimizin yatılı eğitim görmesi, hep birlikte inşa ettiğimiz kültürün en önemli bileşenlerinden biri. Kantinlerinde görevli çalışmayan, yani herkesin alışverişinin bedelini kendi iradesiyle ödediği, itimadın, huzurun hakim olduğu bir kültür. Bu imkanlar, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin çabalarıyla birleşti ve ilk 5 yılımızda iftihar kaynağımız olan çok sayıda başarıya şahitlik ettik" açıklamasında bulundu.

"Bu yolculukta bizim en büyük umudumuz olacaksınız"

İnsan algoritmalar eliyle makineleştirilirken, makinelerin de insanlığa tahakkümünün günden güne yükseldiği bir dönemden geçildiğini dile getiren Kacır, "Masumların, mazlumların hukukunu koruyacak bir uluslararası düzenin olmadığı, dünyanın farklı coğrafyalarında kuvvetli görünen haksızların hüküm sürdüğü bir dönemden geçiyoruz. Ancak bizler inanıyoruz ki, insan için her zorlukla birlikte kolaylık da vardır. İnsanlık ailesi bu sıkıntıları da aşacak, hakkın ve hakikatin izinde aydınlık yarınlara kavuşacaktır. Bizler, Türk milleti, tarihi misyonumuzun izinde, insanlığı yeniden huzura ve kurtuluşa taşıyacak, bu mücadelede iyilik cephesinin bayraktarı olacağız. Sizler bu yolculukta bizim en büyük umudumuz olacaksınız" dedi. - KOCAELİ