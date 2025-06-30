TÜBİTAK tersine beyin göçü için harekete geçti! 186 bin TL maaş verecekler - Son Dakika
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Eğitim

TÜBİTAK tersine beyin göçü için harekete geçti! 186 bin TL maaş verecekler

TÜBİTAK tersine beyin göçü için harekete geçti! 186 bin TL maaş verecekler
30.06.2025 08:27
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TÜBİTAK, yurtdışına yerleşen bilim insanlarını ülkeye geri kazandırmak için kritik bir adım attı. Program kapsamında araştırmacılara aylık 3980 euro (186 bin TL) maaş verilecek.

Türkiye, yurtdışına göç eden nitelikli bilim insanlarını geri kazanmak için yeni bir adım atıyor. TÜBİTAK, Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı (CoCirculation 3) ile hem Türk hem de yabancı araştırmacıların Türkiye'de akademik ve bilimsel çalışmalar yürütmesini teşvik etmeyi amaçlıyor. Üç yıl sürecek program kapsamında toplam 100 araştırmacıya kapsamlı mali destek sunulacak.

3 YIL BOYUNCA ÇAĞRILAR SÜRECEK

Program çerçevesinde her yıl bir çağrıya çıkılacak. İlk çağrı 1 Eylül 2025'te açılacak ve 1 Aralık 2025'te sona erecek. Bu çağrıda 33 araştırmacı desteklenecek. İkinci çağrı ise 3 Ağustos 2026 – 3 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak ve yine 33 araştırmacı programdan yararlanabilecek. Son çağrı 1 Temmuz 2027'de başlayacak, 1 Ekim 2027'de sona erecek ve bu kez 34 araştırmacıya fon sağlanacak.

3980 EURO MAAŞ

Program kapsamında araştırmacılara cazip maddi destekler sunulacak. Katılımcılar:

  • Aylık 3.980 avro maaş,
  • 600 avro aile desteği,
  • 1.000 avro araştırma, eğitim ve ağ kurma fonu,
  • 250 avro eğitim desteği,
  • 130 avro kurum hissesi (ev sahibi kuruma),
  • 50 avro seyahat desteği alacak.

HEDEF TÜRKİYE'YE DÖNÜŞÜ TEŞVİK ETMEK

TÜBİTAK'ın CoCirculation 3 programı, yurt dışında çalışan Türk araştırmacıların yanı sıra yabancı bilim insanlarını da Türkiye'de araştırma yapmaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Program, Avrupa Komisyonu'nun Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) COFUND desteğiyle hayata geçirilecek. Bu programın, tersine beyin göçünü hızlandırarak Türkiye'nin bilimsel altyapısını güçlendirmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Tübitak, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim TÜBİTAK tersine beyin göçü için harekete geçti! 186 bin TL maaş verecekler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ramazan Karakuş:
    Bu ülkede hiç bir umudum yok sebebi ak parti MHP ben yıllardır AKP li idim Erdoğan ac kal dedi ac kaldım ama bitti be Leyla bu demiroren onlarca ailenin yuvasını kumar ile yıktı mahvetti ben bu AKP den ve demirorendn nefret ediyorum midem bulanıyor Süleyman hacca gidiyor o kadar insanı uyuşturucu batağına btrdilar bunları erkeksen yayinla 7 3 Yanıtla
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