Tuğba Kılınç LGS\'de Türkiye Birincisi Oldu

Adnan ÇELEBİ-Ali KADI/NİĞDE, NİĞDE Kavram Eğitim Kurumu öğrencilerinden Tuğba Kılınç (14), Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları yanıtlayıp, 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldı.

Niğde Kavram Eğitim Kurumu, LGS sonuçlarıyla büyük bir gurur yaşadı. Kurum öğrencilerinden Tuğba Kılınç, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puanla Türkiye birincileri arasında yer aldı. Başarısıyla ailesini, öğretmenlerini ve eğitim kurumunu gururlandıran Tuğba, hem akademik hem de duygusal süreci samimiyetle anlattı.

Kılınç, sınava hazırlanırken özellikle eksik hissettiği matematik dersine ağırlık verdiğini, bunun yanında sosyal ve sanatsal aktivitelerden de kopmadığını belirtti. Kılınç, "Sadece ders çalışmadım, arkadaşlarımla vakit geçirdim, müzikle ilgilendim, kitap okudum. Kavram Eğitim Kurumu'nun kaynaklarını ve öğretmenlerimin önerdiği materyalleri kullandım. Bu süreçte ailem de en büyük destekçimdi" dedi.

Tuğba'nın annesi İmran Kılınç da şöyle konuştu:

"Kızımız uzun, yorucu bir süreci azimle tamamladı. Bizlere büyük bir gurur yaşattı. İlk günden itibaren bu işi ciddiyetle yürüttü ve güvenimizi boşa çıkarmadı. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum."

'15-16 ÖĞRENCİMİZİN TAM PUAN ALMASINI BEKLİYORUZ'

Kavram Eğitim Kurumları Genel Müdürü Selçuk Işık ise Türkiye genelinde 72 şubeye sahip olduklarını belirterek, "Şu an Niğde'de ve İzmir'de birer öğrencimizi netleştirdik. Türkiye genelinde 15-16 öğrencimizin 500 tam puan almasını bekliyoruz. Ancak bizim için önemli olan sadece sınav başarısı değil, öğrencilerin güzel bir eğitim süreci geçirmesi" diye konuştu.

'BU BAŞARI, BİRLİKTE VERİLEN EMEĞİN SONUCU'

Kurumun kurucu müdürü Metin Dermanlı da, Tuğba'nın yaklaşık 4 yıldır öğrencileri olduğunu kaydederek, "Tuğba gibi öğrencilerle yol almak kolaylaşıyor. Ailesiyle kurduğumuz güçlü iletişim sayesinde öğrencimizi her yönüyle destekledik. Bu başarı, birlikte verilen emeğin sonucu" dedi.

Niğde Kavram Eğitim Kurumu, öğrenci, öğretmen ve veli iş birliğiyle yürüttüğü sistemli ve bilinçli çalışmanın meyvesini alırken, eğitimde rehberliğin ve bireysel takibin önemini bir kez daha ortaya koydu.