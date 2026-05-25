Türk Dünyası Öğrencilerine Eskişehir Turu
25.05.2026 10:49
Eskişehir'deki Türk dünyası öğrencileri için kültürel zenginlikleri tanıtmak amacıyla turlar düzenlendi.

Eskişehir'deki üniversitelerde eğitim gören Türk dünyası öğrencilerinin Eskişehir'in tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri öğrenmesi amacıyla özel turlar düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Eskişehir Kızılelma Turan Derneği iş birliğiyle özel bir proje gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Eskişehir'deki üniversitelerde eğitim alan farklı Türk cumhuriyetleri ve topluluklarından gelen üniversite öğrencilerine yönelik kültür turları düzenlendi. Turlara katılan öğrenciler, Eskişehir'in binlerce yıllık mirasına tanıklık etti.

Eskişehir'in birçok önemli noktası ziyaret edildi

Gençlerin bağlarını güçlendirmek, Anadolu kültürünü yerinde tanıtmak ve kültürlerarası köprüler kurmak amacıyla düzenlenen gezi Şüceaddin Veli, Seyitgazi, Yazılıkaya, Han Yeraltı Şehri ve Sakaryabaşı rotasında gerçekleşti. Kültür turunun ilk duraklarında öğrenciler, Anadolu'nun manevi mimarlarından Şücaaddin Veli Ocağı'nı ve tarihi Seyyid Battal Gazi Külliyesi'ni ziyaret ederek bölgenin köklü inanç turizmi ve dervişlik geleneği hakkında bilgi aldı. Ardından, Frig medeniyetinin kalbi olan Yazılıkaya (Midas Anıtı) bölgesine geçen gençler, devasa kaya anıtlarının ihtişamı karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Roma ve Bizans dönemlerinin izlerini taşıyan, kayalara oyulmuş galerileriyle dikkat çeken Han Yeraltı Şehri ise, öğrencilere adeta tarihin içinde gizemli bir yolculuk yaşattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

