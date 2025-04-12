Türk Dünyası Polis Akademileri Platformu kuruluyor! İçişleri Bakan Yardımcısı tv100\'de anlattı

Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Yönetimi ve Eğitimi Araştırma Merkezi Müdürlüğü koordinesinde, Dış İlişkiler Daire Başkanlığı'nın iş birliğiyle İzmir'de düzenlenecek olan "Polislikte Güncel Gelişmeler: Eğitim, Strateji ve İş Birliği Uluslararası Sempozyumu", 11-12 Nisan 2025 tarihleri arasında İzmir Seferihisar Polis Moral Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

"TÜRK DÜNYASI POLİS AKADEMİLERİ PLATFORMU" KURULACAK

Sempozyum yalnızca bilgi alışverişi ile sınırlı kalmayacak. Polis Akademisi Başkanlığı öncülüğünde gerçekleşen sempozyumda "Türk Dünyası Polis Akademileri Platformunu" kurmak ortak hedef olacak. İki gün sürecek sempozyumda katılımcı ülkelerin polis akademisi temsilcileri kendi eğitim sistemlerini tanıtacak, başarılı uygulamalarını paylaşacak. Ortak güvelik politikaları için de önemli bir zemin hazırlanacak. Uluslararası düzeyde polis eğitimi, strateji geliştirme ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan sempozyum, katılımcı ülkeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımına önemli katkılar sunacak.

"BİZİM BİZDEN BAŞKA KİMSEMİZ YOK"

İçişleri Bakanı yardımcısı Mehmet Sağlam tv100 muhabiri Gülay Alaca'ya detayları anlattı. "Onlar kahramanca yaşayacaklar ki, biz güvenli bir şekilde devam edelim" diyen Mehmet Sağlam sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye güvende değilse, Azerbaycan güvende olmaz. Kazakistan güvendedeğilse, Türkiye güvende olmaz. KKTC güvende değilse ,biz kendimizi güvende hissetmeyiz. Bizim bizden başka kimsemiz yok. Biz artık tecrübe aktarımı yapacağız. Türkiye'nin bu alanda ciddi bir birikimi var. 29 ülkeden yabancılar bizden eğitim alıyorlar. Biz tecrübelerimizi dost ve kardeş ülkelerle paylaşmak istiyoruz. Müfredat sayısını çoğalttık, hukuki dersleri arttırdık. Polisin en önemli zırhı hukuki bilgisidir. Polisimizin de değerini bilelim, polisimizi yıpratmayalım"