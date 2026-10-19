Türk Eğitim-Sen, kırsal öğretmenler için MEB\'e yol desteği talebiyle başvurdu

Türk Eğitim-Sen, köy ve ulaşımı güç okullarda görev yapan öğretmenlere aylık düzenli yol desteği sağlanması, personel servisi tahsis edilmesi ve kırsal görev tazminatı verilmesi talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı'na yazılı talepte bulundu.

Türk Eğitim-Sen, köy ve kırsal bölgelerde görev yapan öğretmenlerin ulaşım nedeniyle yaşadığı ekonomik mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla aylık düzenli yol desteği sağlanmasını, toplu taşıma imkanı bulunmayan bölgelere personel servisi tahsis edilmesini ve kırsal görev tazminatı verilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na yazılı talepte bulundu.

Köy ve kırsal bölgelerde görev yapan öğretmenlerin yaşadığı ulaşım sorunlarına dikkat çeken sendika, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Eğitim ve öğretim hizmetinin ülkemizin en ücra köşelerine kadar kesintisiz, dengeli ve etkin biçimde ulaştırılmasında köy ve kırsal yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarımızda görev yapan öğretmenlerimizin üstlendiği sorumluluk hayati bir öneme sahiptir. Buna rağmen il ve ilçe merkezlerine uzak okullarda vazifelerini ifa eden öğretmenlerimiz, görev yerlerinin fiziki uzaklığı, toplu taşıma araçlarının sefer saatlerinin yetersizliği veya hiç bulunmaması gibi sebeplerle görev yerlerine ulaşmakta büyük zorluklar yaşamaktadır. Öğretmenlerimiz görev yerlerine her gün kendi kişisel imkanlarıyla ya da özel vasıtalar temin ederek gitmek mecburiyetinde kalmakta; kat edilen mesafeler neticesinde ortaya çıkan akaryakıt, düzenli araç bakım ve onarımı, yıpranma payı ve lastik gibi giderler öğretmenlerimizin omzunda ağır ve süreğen bir ekonomik külfete dönüşmektedir. Bu durum, aynı unvan ve sorumlulukla kamu hizmeti yürüten ancak merkezi bölgelerde görev yapan meslektaşlarıyla kırsalda hizmet veren öğretmenlerimiz arasında fiili ve gelir eşitsizliği ortaya çıkarmaktadır."

Anayasa ve ilgili kanunlar kapsamında öğretmenlerin ulaşım giderlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan sendika, "Anayasamızın 10. maddesinde güvence altına alınan kanun önünde eşitlik ilkesi, çalışma şartlarında kaynaklanan nesnel dezavantajların giderilmesini ve hakkaniyetin teminini gerekli kılmaktadır. Nitekim Anayasa'nın 49. maddesinde devletin çalışanların hayat kalitesini artıracak tedbirleri alacağı, 55. maddesinde ise ücrette adaletin sağlanmasına yönelik düzenlemeleri hayata geçireceği açıkça emredilmiştir. Bununla birlikte 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun kamu hizmetinin verimli yürütülmesine ve memurların mali haklarının korunmasına dair hükümleri ile mevcut 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun mutat gidiş-gelişleri düzenli bir ödeme kalemi olarak karşılamaktaki yetersizliği göz önünde bulundurulduğunda, zorlu coğrafi ve fiziki şartlarda kamu görevi yürüten eğitimcilerimizin bu maliyetleri kendi şahsi bütçelerinden karşılamaya mahkum edilmesi kamu personel rejimi ve sosyal devlet ilkeleriyle uzlaşmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Kırsal bölgelerde görev yapan öğretmenlerin ulaşım kaynaklı ekonomik mağduriyetlerinin giderilmesi için kırsal görev tazminatı verilmesini talep eden sendika, konuya ilişkin önerilerini sıraladı:

"Kırsal bölgelerde öğretmen istihdamının sürekliliğini temin etmek, çalışma şartlarını adil hale getirmek ve yaşanan mağduriyetleri kalıcı olarak gidermek amacıyla; köy ve ulaşımı güç okullarda görev yapan tüm öğretmenlerimize, okulun merkeze mesafesi ve günlük kat edilen yol gibi objektif kriterler esas alınarak aylık düzenli ulaşım/yol desteği sağlanması zorunlu hale gelmiştir. Toplu taşıma imkanı bulunmayan yerleşim yerlerindeki okullar için kamu eliyle personel servislerinin tahsis edilmesi ya da yerel idarelerle koordinasyon kurularak ücretsiz ulaşım imkanlarının oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca, il ve ilçe merkezlerinden belirli bir mesafenin ötesinde yer alan okullarda görev yapan meslektaşlarımıza, görev şartlarının zorluğu dikkate alınarak mevzuat düzenlemesi çerçevesinde 'Kırsal Görev Tazminatı' veya ek bir ödeme yapılması eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirecektir. Bu çerçevede, Türk Eğitim-Sen olarak Cumhurbaşkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde gerekli bütçe ve mevzuat koordinasyonunun sağlanması, söz konusu kriterlerin tespiti ve uygulama modellerinin geliştirilmesi amacıyla sendika temsilcilerinin de katılım sağlayacağı bir çalışma komisyonu kurulması hususlarında gerekli idari ve yasal girişimlerin ivedilikle başlatılmasını; yürütülecek çalışmaların neticesinden sendikamıza yazılı bilgi verilmesi hususunda Milli Eğitim Bakanlığı'na yazılı talepte bulunduk."