Türkiye'de ilk kez düzenlenen KAPS 2026, 2 binin üzerinde katılımcıyla sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'de ilk kez düzenlenen KAPS 2026, 2 binin üzerinde katılımcıyla sona erdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye\'de ilk kez düzenlenen KAPS 2026, 2 binin üzerinde katılımcıyla sona erdi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Necmettin Erbakan Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan KAPS 2026, 5 gün süren maratonun ardından kapanış oturumuyla tamamlandı. Zirvede 45 oturumda 50'den fazla konuşmacı kürsüye çıktı, toplamda 2 binin üzerinde katılımcıya ulaşıldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen, Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan Konya Akademik Yayıncılık Zirvesi (KAPS 2026), 5 gün süren yoğun maratonun ardından "Diyalogdan Eyleme" başlıklı kapanış oturumuyla tamamlandı.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu Kütüphanesi'nde düzenlenen zirvenin kapanış oturumunda konuşan KAPS Genel Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kaleci, zirvenin beş günlük faaliyet özetini ve kapsamlı istatistiki verilerini katılımcılarla paylaştı. Akademik yayıncılığın tüm paydaşlarını tek bir çatı altında buluşturduklarını belirten Kaleci, 5 gün boyunca icra edilen 45 oturumda 50'den fazla konuşmacının kürsüye çıktığını aktardı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) başta olmak üzere TÜBİTAK, Türkiye Ulusal Ajansı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 6 ana paydaş kurumun organizasyona destek verdiğini ifade eden Kaleci; Clarivate (Web of Science), Springer Nature, Taylor & Francis, SAGE, Elsevier, EBSCO, PoolText ve DOAJ gibi küresel ölçekte öne çıkan kuruluşların da aralarında bulunduğu 39 katılımcı firma ile 4 kamu yayıncısının zirvede yer aldığını vurguladı. Veri takip sistemiyle anlık tutulan verilere göre bin 800'den fazla tekil yüz yüze katılımcı ve 500'ü aşkın çevrim içi takipçiyle toplamda 2 binin üzerinde katılımcıya ulaştıklarını kaydeden Kaleci, organizasyonun 190'a yakın üniversitede karşılık bulduğunu belirtti. Organizasyonun arkasındaki büyük ekibe teşekkür eden Dr. Kaleci, başarının arkasında 244 görevli personel ve 129 gönüllü öğrencinin yer aldığı yaklaşık 400 kişilik dev bir ekibin emeği olduğunu ifade etti. Zirve kapsamında 44 üniversitenin bilimsel yayınlar koordinatörlüğü ve yayınevi yöneticileri, 23 üniversitenin rektör yardımcısı veya üst yöneticisi ile 164 dergi editörü bir araya geldi.

KAPS fikrinin doğuşu

Zirvenin sadece 5 günlük bir etkinlik olmadığının altını çizen NEÜ Rektör Yardımcısı ve KAPS Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Birekul ise, etkinliğin arka planında 2 yıllık büyük bir emek ve hikaye barındırdığını söyledi. Prof. Dr. Birekul, 2019 yılında kurulan NEÜ Yayınevinin sadece üniversite içi bir birim olmadığını, basılan kitapların yüzde 91'inin Türkiye genelindeki akademisyenlere ait olduğunu belirtti. Prof. Dr. Birekul, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'nun projeye tam destek verdiğini ve bunun arkalarındaki en büyük motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Sonrasında da Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi Şule Yıldız Aygün'ün kendilerini cesaretlendirdiğini ifade eden Birekul, bu desteklerle birlikte 2 yıl süren projelendirme, bakanlık ziyaretleri ve paydaş görüşmelerinin ardından 400 kişilik organizasyon ekibiyle bugüne ulaştıklarını kaydetti. Akademik yayıncılıktaki dağınık ve parçalı yapıyı sonlandırarak profesyonel ve akademisyenlerin bir araya geldiği paylaşımcı bir ortam oluşturduklarını belirten Prof. Dr. Birekul, KAPS'ın sürdürülebilirliği hakkında net mesajlar verdi. Sosyolog Pierre Bourdieu'nün "nesneleşmiş kültürel sermaye" kavramına atıfta bulunan Birekul, KAPS'tan muratlarının Türkiye'ye ait nesneleşmiş bir kültürel sermaye oluşturmak olduğunu vurguladı. Dünyadaki tüm akademik yayıncıların içinde yer almak istediği, köklü geçmişe sahip küresel fuarlar gibi KAPS'ı uluslararası bir markaya dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Birekul, bir an önce KAPS 2027'nin hazırlıklarına başlayacaklarını ve Konya'da yakalanan bu ivmenin kalıcı ve sürdürülebilir bir kültürel sermayeye dönüşeceğini dile getirdi.

Zirve; kurumsallaşma, editoryal kalite, küresel görünürlük, sorumlu yapay zeka, açık bilim ve kalıcı iş birliği ilkelerini içeren Konya Bildirgesi'nin duyurulması ve emeği geçen ekibe teşekkür edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
Necmettin ErbakanKültür SanatTürkiyeEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah’ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu Tabela bile astılar Salah'ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu! Tabela bile astılar
İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu
Tekne kazasında feci son ATSO Başkanı Ali Bahar’ın kızının sözleri yürek yaktı Tekne kazasında feci son! ATSO Başkanı Ali Bahar'ın kızının sözleri yürek yaktı
Yolsuzluk davasında 84. duruşma İş insanı ödemeleri baskıya bağladı Yolsuzluk davasında 84. duruşma! İş insanı ödemeleri baskıya bağladı
Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
Yaşı 86, tarlası 10 dönüm Ahmet Can oğluyla günde 6 ton biber yetiştiriyor Yaşı 86, tarlası 10 dönüm! Ahmet Can oğluyla günde 6 ton biber yetiştiriyor
12:36
Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor
Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor
12:24
Saffet Sancaklı’nın eski koruması bu notu bırakıp canına kıydı
Saffet Sancaklı'nın eski koruması bu notu bırakıp canına kıydı
12:09
İsrail’i Türkiye korkusu sardı Teyakkuza geçtiler
İsrail'i Türkiye korkusu sardı! Teyakkuza geçtiler
12:02
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
11:47
Artık zirvede değil İşte Uzak Şehir’i tahtından eden yapım
Artık zirvede değil! İşte Uzak Şehir'i tahtından eden yapım
11:15
Manisa’da okula silahlı saldırı 2’si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
Manisa'da okula silahlı saldırı! 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
11:11
Finans çevreleri şaşkın Türkiye’deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti
Finans çevreleri şaşkın! Türkiye'deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 13:10:54. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'de ilk kez düzenlenen KAPS 2026, 2 binin üzerinde katılımcıyla sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement