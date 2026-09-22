Türkiye\'de ilk kez düzenlenen KAPS 2026, 2 binin üzerinde katılımcıyla sona erdi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen, Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan Konya Akademik Yayıncılık Zirvesi (KAPS 2026), 5 gün süren yoğun maratonun ardından "Diyalogdan Eyleme" başlıklı kapanış oturumuyla tamamlandı.

NEÜ Ahmet Keleşoğlu Kütüphanesi'nde düzenlenen zirvenin kapanış oturumunda konuşan KAPS Genel Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kaleci, zirvenin beş günlük faaliyet özetini ve kapsamlı istatistiki verilerini katılımcılarla paylaştı. Akademik yayıncılığın tüm paydaşlarını tek bir çatı altında buluşturduklarını belirten Kaleci, 5 gün boyunca icra edilen 45 oturumda 50'den fazla konuşmacının kürsüye çıktığını aktardı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) başta olmak üzere TÜBİTAK, Türkiye Ulusal Ajansı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 6 ana paydaş kurumun organizasyona destek verdiğini ifade eden Kaleci; Clarivate (Web of Science), Springer Nature, Taylor & Francis, SAGE, Elsevier, EBSCO, PoolText ve DOAJ gibi küresel ölçekte öne çıkan kuruluşların da aralarında bulunduğu 39 katılımcı firma ile 4 kamu yayıncısının zirvede yer aldığını vurguladı. Veri takip sistemiyle anlık tutulan verilere göre bin 800'den fazla tekil yüz yüze katılımcı ve 500'ü aşkın çevrim içi takipçiyle toplamda 2 binin üzerinde katılımcıya ulaştıklarını kaydeden Kaleci, organizasyonun 190'a yakın üniversitede karşılık bulduğunu belirtti. Organizasyonun arkasındaki büyük ekibe teşekkür eden Dr. Kaleci, başarının arkasında 244 görevli personel ve 129 gönüllü öğrencinin yer aldığı yaklaşık 400 kişilik dev bir ekibin emeği olduğunu ifade etti. Zirve kapsamında 44 üniversitenin bilimsel yayınlar koordinatörlüğü ve yayınevi yöneticileri, 23 üniversitenin rektör yardımcısı veya üst yöneticisi ile 164 dergi editörü bir araya geldi.

KAPS fikrinin doğuşu

Zirvenin sadece 5 günlük bir etkinlik olmadığının altını çizen NEÜ Rektör Yardımcısı ve KAPS Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Birekul ise, etkinliğin arka planında 2 yıllık büyük bir emek ve hikaye barındırdığını söyledi. Prof. Dr. Birekul, 2019 yılında kurulan NEÜ Yayınevinin sadece üniversite içi bir birim olmadığını, basılan kitapların yüzde 91'inin Türkiye genelindeki akademisyenlere ait olduğunu belirtti. Prof. Dr. Birekul, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'nun projeye tam destek verdiğini ve bunun arkalarındaki en büyük motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Sonrasında da Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi Şule Yıldız Aygün'ün kendilerini cesaretlendirdiğini ifade eden Birekul, bu desteklerle birlikte 2 yıl süren projelendirme, bakanlık ziyaretleri ve paydaş görüşmelerinin ardından 400 kişilik organizasyon ekibiyle bugüne ulaştıklarını kaydetti. Akademik yayıncılıktaki dağınık ve parçalı yapıyı sonlandırarak profesyonel ve akademisyenlerin bir araya geldiği paylaşımcı bir ortam oluşturduklarını belirten Prof. Dr. Birekul, KAPS'ın sürdürülebilirliği hakkında net mesajlar verdi. Sosyolog Pierre Bourdieu'nün "nesneleşmiş kültürel sermaye" kavramına atıfta bulunan Birekul, KAPS'tan muratlarının Türkiye'ye ait nesneleşmiş bir kültürel sermaye oluşturmak olduğunu vurguladı. Dünyadaki tüm akademik yayıncıların içinde yer almak istediği, köklü geçmişe sahip küresel fuarlar gibi KAPS'ı uluslararası bir markaya dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Birekul, bir an önce KAPS 2027'nin hazırlıklarına başlayacaklarını ve Konya'da yakalanan bu ivmenin kalıcı ve sürdürülebilir bir kültürel sermayeye dönüşeceğini dile getirdi.

Zirve; kurumsallaşma, editoryal kalite, küresel görünürlük, sorumlu yapay zeka, açık bilim ve kalıcı iş birliği ilkelerini içeren Konya Bildirgesi'nin duyurulması ve emeği geçen ekibe teşekkür edilmesiyle sona erdi.