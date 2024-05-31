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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bursa'da öğrencilerle buluştu (2)

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizasyonluğunda düzenlenen etkinlikte, Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Gezeravcı, gençlere ve çocuklara ilham veren uzay yolculuğunu ve Türkiye'nin uzay çalışmalarını anlattı. Gezeravcı, Türkiye'nin yüzde 80'i yerli ve milli olan uydusunu 8 Temmuz'da uzaya göndereceğini söyledi.

'BU HİKAYENİN GERİSİNİ GENÇLERİMİZ YAZACAK'

Türkiye'nin en çok merak edilen Ay görevi konusunda tarih veren Gezeravcı, "Ülkemiz yaklaşık 2 ila 4 sene içerisinde yani 2026-2028 tarihlerinde Ay'a bir roket gönderecek. Ay'da insan yaşamını destekleyecek su birikimi gibi altyapıların olduğuna dair bir takım bulgular var. Biz Ay'a kendi yaptığımız bir roketi, kendi yaptığımız bir motorla 2026-2028 tarihlerinde göndermeyi planlıyoruz" dedi.Alper Gezeravcı, "Kısmet olursa 8 Temmuz haftasında yani yaklaşık 5-6 hafta içerisinde bugüne kadar edinilen bilgilerden yola çıkarak, kendi mühendislerimizin beyin gücü ve el emekleri ile yüzde 80 yerli yapım olan bir uydumuzu daha uzaya göndereceğiz. Bu uydu sayesinde de bu işi kendi imkanları ile yapabilen 11'nci ülke olacağız" diye konuştu.

Haber Emre Can KAZMALI/ YALOVA,