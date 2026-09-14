Türkiye\'nin ilk Orman Okulu Bolu\'da açıldı, günde 40 öğrenci doğayla buluşacak

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) vizyon projelerinden biri olan ve Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen "Orman Okulu", 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk gününde Bolu'da düzenlenen törenle kapılarını açtı. Doğayı dev bir açık hava sınıfına dönüştüren projenin ilk gününde Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ve Bolu Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur da minik öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Bolu- Abant yolu güzergahında, şehir merkezine 12 kilometre mesafede 30 dönümlük devasa bir alan üzerine kurulan Bolu Orman Okulu, yeni eğitim-öğretim yılının çaldığı ilk ders ziliyle birlikte eğitime başladı. Çocukların dört duvar arasında değil, doğayla iç içe ve yaşayarak öğrenmesini amaçlayan Türkiye'nin ilk Orman Okulu'nun açılış programına Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri, eğitim alanlarını gezerek çocukların doğayla buluştuğu ilk anlara tanıklık etti.

7 farklı atölyede uygulamalı eğitim

Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan kampüste doğa; sadece bir eğitim alanı değil, öğrenmenin bizzat kendisine dönüştüğü bir sınıf olarak konumlandırılıyor. Tesiste, her biri aynı anda 20-25 öğrenciye hizmet verebilen 7 farklı eğitim atölyesi yer alıyor. Çocuklar; Tasarım Atölyesi, Toprak Atölyesi, Böcek Oteli, Gözlem Noktası, Ekosistem Atölyesi, Ormancılık Atölyesi ve Orman Koruma Atölyesi'nde uygulamalı eğitim alıyor. Ayrıca okul bünyesinde yer alan oyun parkuru, orman sesleri parkuru ve masal evi gibi etkinlik alanları da minik öğrencilerin sosyalleşip keyifle vakit geçirmesi için tasarlandı.

"Keşfet, deneyimle, paylaş"

Eğitim modeli tamamen çocukların merak duygusu ve pratik becerileri üzerine inşa edildi. "Keşfet, Deneyimle, Paylaş" parolasıyla yola çıkılan okulda, çocukların toprağa dokunarak, canlı çeşitliliğini ve ekosistemi yerinde gözlemleyerek doğayla güçlü bir bağ kurması hedefleniyor. Bu sayede çocukların sadece bilgi edinmeleri değil; özgüven, farkındalık, sorumluluk, empati ve doğa sevgisi gibi duygularını da geliştirmesi amaçlanıyor.

Günde 40 öğrenci doğayla buluşacak

2026-2027 eğitim-öğretim yılı boyunca 4-12 yaş grubundaki çocuklara hizmet verecek olan Bolu Orman Okulu, hafta içi her gün 10.00 ile 14.00 saatleri arasında minik misafirlerini ağırlayacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan program doğrultusunda, belirlenen okullardan günde 40 öğrenci tesislerde misafir edilecek. İki grup halinde gerçekleştirilecek faaliyetlerle öğrenciler, doğayı kitaplardan değil, bizzat kaynağında deneyimleyerek öğrenecek.