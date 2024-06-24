Ücretli öğretmenler yaz tatilinin başlamasıyla yine işsiz kaldı

Eğitim

Yaklaşık 67 bin ücretli öğretmen, eğitim-öğretim döneminin sona ermesi ve yaz tatilinin başlamasıyla birlikte işsiz kaldı. Asgari ücretin altında maaş alarak geçim sıkıntısı çeken ve aynı işi yaptıkları meslektaşlarıyla farklı şartlara sahip olan ücretli öğretmenler, bu duruma tepki gösteriyor. Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği Başkanı Levent Atasoy, ücretli öğretmenlerin mağduriyetlerine dikkat çekerek, tatil döneminde işsiz kalan öğretmenlerin durumunu gündeme getirdi.

Uzun süredir Türkiye gündemini meşgul eden ve eğitimi çok derinden etkileyen "ücretli öğretmenler" sorunu çığ gibi büyümeye devam ediyor. Yıllarca eğitimini aldıklarını mesleklerini tam hakkıyla icra etmek isteyen öğretmenler, aynı işi yaptıkları meslektaşlarıyla farklı şartlara sahip olmaya tepki gösteriyor. Asgari ücretin altında maaş alan ücretli öğretmenler geçim sıkıntısı yaşarken yaz tatilinin başlamasıyla da işsiz kalıyor.

YAKLAŞIK 67 BİN ÖĞRETMEN İŞSİZ KALDI

Genellikle asgari ücretin altında maaşlarla çalışmak zorunda kalan ücretli öğretmenler, çalışma dönemleri boyunca sigorta primlerinin tam olarak yatırılmaması nedeniyle de emeklilik haklarını çok daha geç elde ediyor. Ayrıca, okulların kapanmasıyla birlikte sigorta primlerinin tamamen kesilmesi, sağlık güvencesiz kalmalarına yol açıyor.

Okulların kapanmasının ardından yaz tatili süresince kadrolu öğretmenlerin aksine maaş alamayan ücretli öğretmenler, bu dönemde geçim sıkıntısı yaşıyor.

Türk Eğitim-Sen'in araştırmasına göre, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında Türkiye'de ücretli öğretmen sayısının 71 ilde 66 bin 780 olduğu açıklandı.

Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği Başkanı Levent Atasoy, hem emektar ücretli öğretmenlerin hem de yeni öğretmenlerin mağduriyetlerine vurgu yaparak, "Ücretli öğretmenler okulların tatil olması ile birlikte işsiz kaldılar. Ücretli öğretmenler üzerinde şu ana kadar hiç bir düzenleme yapılmadı. Emektar ücretli öğretmenler emekli dahil olamadı." dedi.