Otizmin renklerini tuvale yansıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Otizmin renklerini tuvale yansıttı

Otizmin renklerini tuvale yansıttı
07.05.2026 12:54  Güncelleme: 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Görele'de otizmli öğrenci Ulaş Topal, açtığı ilk kişisel resim sergisiyle ziyaretçileri etkiledi. Küçük yaşına rağmen eserleriyle dikkat çeken Ulaş, sanatın engel tanımadığını bir kez daha kanıtladı.

Giresun'un Görele ilçesinde eğitim gören özel gereksinimli öğrenci Ulaş Topal, açtığı ilk kişisel resim sergisiyle ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Küçük yaşına rağmen ortaya koyduğu eserlerle dikkat çeken Ulaş, hayal dünyasını renklerle buluşturdu.

Görele Hasan Ali Yücel İlkokulu 3. sınıf öğrencisi olan otizmli Ulaş Topal'ın kişisel resim sergisinin açılışına Görele Kaymakamı İbrahim Civelek, Görele Belediye Başkanı Aysel Uzun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Dede, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Sergide Ulaş Topal'ın birbirinden farklı çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Otizmin kendisine kazandırdığı farklı bakış açısını tuvallerine yansıtan küçük ressamın eserleri, davetlilerden tam not aldı.

Ulaş'ın annesi Sevcan Cebeci, oğlunun resim yapmaya çok küçük yaşlarda başladığını belirterek, herhangi bir özel eğitim desteği almadan kendi yeteneğiyle çizimler yaptığını söyledi. Oğlunun zamanla kendisini geliştirdiğini ifade eden Cebeci, öğretmenlerinin ilgisi ve desteği sayesinde ilk kişisel sergiyi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Sergiyi gezen davetliler ise Ulaş'ın her eserinde farklı bir hikaye ve güçlü duygular bulunduğunu ifade etti. Küçük sanatçı da resimlerini tek tek anlatarak katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Öğretmenlerinin desteğiyle sanat yolculuğunda önemli bir adım atan Ulaş Topal'ın sergisi, sanatın engel tanımadığını bir kez daha gözler önüne serdi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Otizmin renklerini tuvale yansıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye’de çok partili siyasi rejimi bitirir CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye'de çok partili siyasi rejimi bitirir
Abdullah Avcı’dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım Abdullah Avcı'dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli’ye sürpriz destek Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli'ye sürpriz destek

13:20
Ertan Torunoğulları, Marmaray’da görüntülendi
Ertan Torunoğulları, Marmaray’da görüntülendi
13:14
Bütün dünya konuşacak Galatasaray’dan yeni sezonun ilk bombası
Bütün dünya konuşacak! Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası
13:14
Özgür Özel’den SAHA 2026’ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
13:10
Yemen’de pes dedirten görüntü Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
Yemen'de pes dedirten görüntü! Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
12:22
Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
12:01
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 13:40:04. #7.13#
SON DAKİKA: Otizmin renklerini tuvale yansıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.