Otizmin renklerini tuvale yansıttı

Giresun'un Görele ilçesinde eğitim gören özel gereksinimli öğrenci Ulaş Topal, açtığı ilk kişisel resim sergisiyle ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Küçük yaşına rağmen ortaya koyduğu eserlerle dikkat çeken Ulaş, hayal dünyasını renklerle buluşturdu.

Görele Hasan Ali Yücel İlkokulu 3. sınıf öğrencisi olan otizmli Ulaş Topal'ın kişisel resim sergisinin açılışına Görele Kaymakamı İbrahim Civelek, Görele Belediye Başkanı Aysel Uzun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Dede, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Sergide Ulaş Topal'ın birbirinden farklı çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Otizmin kendisine kazandırdığı farklı bakış açısını tuvallerine yansıtan küçük ressamın eserleri, davetlilerden tam not aldı.

Ulaş'ın annesi Sevcan Cebeci, oğlunun resim yapmaya çok küçük yaşlarda başladığını belirterek, herhangi bir özel eğitim desteği almadan kendi yeteneğiyle çizimler yaptığını söyledi. Oğlunun zamanla kendisini geliştirdiğini ifade eden Cebeci, öğretmenlerinin ilgisi ve desteği sayesinde ilk kişisel sergiyi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Sergiyi gezen davetliler ise Ulaş'ın her eserinde farklı bir hikaye ve güçlü duygular bulunduğunu ifade etti. Küçük sanatçı da resimlerini tek tek anlatarak katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Öğretmenlerinin desteğiyle sanat yolculuğunda önemli bir adım atan Ulaş Topal'ın sergisi, sanatın engel tanımadığını bir kez daha gözler önüne serdi. - GİRESUN