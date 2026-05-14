Ulaştırma Vizyonu Elazığ'da - Son Dakika
Ulaştırma Vizyonu Elazığ'da

14.05.2026 14:41
Fırat Üniversitesi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Gençlik Festivali (UFEST) kapsamında 'Türkiye Yüzyılında Ulaştırma Vizyonu' programı gerçekleştirildi. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz Türkiye'de yapılan ve yapımı devam eden projelerin sunumunu yaparak öğrencileri bilgilendirdi. Soru cevap şeklinde ilerleyen programın ardından gerçekleştirilen yarışmada 6 öğrenciye Doğu Ekspresi bileti hediye edildi.

Ulaştırmanın her alanında yazıkları hikayeyi gençlerle birlikte daha da ileriye taşımak adına bu projeyi gerçekleştirdiklerini aktaran Osman Boyraz, "Ulaştırma festivali bugüne kadar 50 üniversitenin üzerinde binlerce üniversite öğrencisiyle hemhal olduk. Onların fikirleri ve tavsiyelerini harmanlayarak yapacağımız projelerin içerisine çektik" dedi.

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin Türkiye'nin en önemli fakültelerinden birisi olduğunu aktaran Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Mühendislik fakültemiz 1967 yılında teknik okul olarak başladı, 1967 yılında da devlet mühendisliği ve mimarlık akademisine dönüştürüldü. O dönemde ilk açılan iki bölümümüz inşaat ve makine mühendisliğidir. Ulaştırma sadece inşaat mühendisliğinden ibaret değil ama sonradan kurulan elektrik, bilgisayar, yazılım ve yapay zekayı da ekleyecek olursak, bunları bir bütün olarak değerlendirdiğimizde ulaştırma alanının her alanına katkıda bulunan mühendislik fakültemiz var. Üniversitemizin lokomotif fakültelerinden birisi araştırma üniversitesi misyonumuza en büyük katkıda bulunanlardan birisidir. Fakültemiz, ülkemizin ve milletimizin hizmetine gençleri yetiştirerek hazırlamaktalar. Burada bulunan genç kardeşlerimiz özellikle ulaştırma alanında yapılan çalışmaları gördükleri zaman acaba Türkiye hep böyle miydi diye soracaklardır. 1991 yılında İngiltere'ye gittiğim zaman Ankara Esenboğa köy terminalinden farkı yoktu. Son yıllarda ülkemizin geldiği durumu, Amerika'yla, İngiltere'yle ve Almanya'yla da kıyaslama imkanımız oluyor. Ülkemizin geldiği nokta, artık onlarla rekabet edebilecek. Ulaştırma altyapısı itibariyle birçok ülkeden de çok önde olduğumuzu görüyoruz ve gurur duyuyoruz" cümlelerini kullandı.

Programa, Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ın yanı sıra, Elazığ Vali Yardımcısı Ömer Özbay, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

