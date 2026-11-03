Uluslararası ticarette nitelikli işgücü programı başladı

İnegöl Belediyesi tarafından SOGEP desteği ve İMİDER iş birliğiyle hayata geçirilen Uluslararası Ticarette Nitelikli İşgücü Programı'nda eğitimler başladı. Programın ilk dersine katılan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, gençlerle bir araya gelerek başarı dileklerini iletti.

İnegöl Belediyesi'nin gençlerin mesleki gelişimlerine ve istihdamına katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği Uluslararası Ticarette Nitelikli İşgücü Programı'nda eğitim süreci başladı. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) desteği ve İMİDER iş birliğiyle gerçekleştirilen programın ilk dersine; İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Arı, İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Bozkurt, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nedim İncebay, BEBKA Ajansı Program Yönetim Birimi Başkan Vekili Mehmet Üner, Mobilyacılar Odası Başkanı Yasin Altuntepe, İMİDER Başkanı Çağdaş Çelik ve İnegöl İşkur Müdürü Ahmet Baştürk'te katıldı.

94 başvuru arasından 30 öğrenci kabul edildi

Gençlerin uluslararası ticaret alanında ihtiyaç duyulan nitelikli bilgi ve becerilerle donatılmasını hedefleyen programa, 5-9 Ekim tarihleri arasında başvurular alındı. Toplam 94 başvurunun yapıldığı programa, gerçekleştirilen mülakatların ardından 30 öğrenci kabul edildi. 31 Ekim-13 Aralık 2026 tarihleri arasında 6 hafta boyunca devam edecek eğitimler, toplam 80 saat olarak planlandı. Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUSEM) tarafından verilecek eğitimlerin ilk dersi ise geçtiğimiz hafta sonu başladı.

Başkan Taban ilk derste gençlerle buluştu

Programın ilk dersine katılarak öğrencilerle bir araya gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, gençlerin eğitimine, gelişimine ve istihdamına katkı sunacak projeleri önemsediklerini ifade etti. Başkan Taban, burada yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Burada güzel bir iş birliği var. İnegöl şehri, mayasında ticaret olan, geçmişinden itibaren ticaret özelliğini bugünlere getiren ender şehirlerden biri. İnegöl'de bir firma geçen yıl 25 milyon dolar ihracat yaptı. Erzurum şehri de bir Büyükşehir olarak 2026 yılında 26 milyon dolar ihracat yaptı. Yani bir vilayetin yaptığını İnegöl'de bir firma yapabiliyor. Tabi ki yeterli mi? Bizce yeterli değil. Ticaret Odamızın çok değerli çalışmaları var, sektör temsilcilerimizin çok kıymetli çalışmaları var. Eğitim ve akademik gelişim anlamında üniversitelerimizin çok kıymetli çalışmaları var. Biz güç birliği yaparak aslında şehrimizi bulunduğu noktadan daha iyi bir noktaya taşımak istiyoruz. Gençlerimizin de bu noktada hedefleri var. Hedeflerine ulaşmak için çabalıyorlar."

İnegöl fırsatlar şehri

"İnegöl bir fırsat şehri. Kısa sürede gelip pozisyon alarak insanların hedeflerine ulaşması çok mümkün. Bunun için ne yaptığımızı, ne tür eğitimler alacağımız bilmek çok kıymetli. Burada da nitelikli işgücü yetiştirebilmek adına İnegöl Belediyesi tarafından SOGEP desteği ve İMİDER iş birliğiyle bu organizasyonu hayata geçiriyoruz."

"94 öğrencimizin başvurusu oldu, yapılan mülakat sonucunda da 30 öğrencimiz bu eğitime kabul edildi. Bugün itibariyle başlayan eğitimler 6 hafta boyunca, toplam 80 saat devam edecek. Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Güç birliği ile İnegöl çok daha güzel bir noktaya erişecektir. Yeter ki biz ne yapmak istediğimizin farkında olalım. Dünyadaki gelişmeleri de iyi okumak lazım. Gençlerimiz için un var, şeker var, yağ var. Bu işin ustası da gençlerimiz olacak inşallah. Başlangıcımız hayırlı, sonu güzel olsun inşallah."