ÜNİPERSAN YÖK Önünde Eylem Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ÜNİPERSAN YÖK Önünde Eylem Düzenledi

12.06.2026 08:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÜNİPERSAN, idari personelin sorunları için YÖK önünde eylem yaparak tayin hakkı talep etti.

Üniversite İdari Personeli Sendikası (ÜNİPERSAN) tarafından, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) önünde, tayin ve nakil hakkı için eylem yaptı.

ÜNİPERSAN Genel Başkanı İbrahim Güzel, basın açıklaması yaptı. Güzel açıklamasında, "Kıymetli misafirlerimiz, değerli izleyicilerimiz hepinize YÖK önünden iyi akşamlar, iyi geceler diliyoruz. Nöbet eyleminin dördüncü gününde şu an arkamızda bulunan Yükseköğretim Kurulunda muhtemelen hiçbir çalışan yok. Ekranda ne kadar görünüyor bilmiyorum ama burada şu an YÖK binasının hiç ışıkları yanmıyor, sadece güvenlik görevlisi arkadaşlarımız var. Onun dışında bir yönetici olmadığının farkındayız, biliyoruz.

Biz niçin bu saati seçtik? Biz bu mücadeleyi göstermelik olsun diye, idari personele kendimizi güzellelim diye yapmadığımızı net bir şekilde ortaya koymak için günün her saatinde buradan bu açıklamayı yapacağımızı, üniversite idari personelinin güçlü sesi olacağımızı hem YÖK yöneticilerine hem de tüm kamuoyuna özellikle göstermek istiyoruz. Biz sabahın 6'sında da gerektiğinde idari personel için burada olacağız. Ankara'nın en sıcak günlerinde de, önümüzdeki günlerde Temmuz ayında muhtemelen daha sıcak günler olacak ve sizler eğer takip ediyor olursanız o günlerde de yine biz YÖK önünde olacağız" dedi.

Üniversite idari personelinin tüm sorunlarına çözüm üretmek istediklerini ifade eden Güzel, "Ne siyasete yaranmak istiyoruz, ne yöneticilerle aramız iyi olsun da aman bir işimiz düşerse yapsınlar tarzı bir bakış açımız var. Bizim tek gayemiz üniversite idari personelinin çalışma şartlarını iyileştirmek, tayin sorununu çözmek, yükseköğretim tazminatı sorununa çözüm üretmek" diye konuştu.

Yetkililerin bu çalışmayı yapmasının önemine değinen Güzel, "Erol Özvar'ın, Batıkan Aksoy'un yapacakları çalışma doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet edecek. İdari personelin sorununu çözmeleri sadece idari personele katkı sağlamayacak, Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmiş olacak. Bu bilinçle yaklaşmaları gerekiyor. Onun için biz bunu anlatmaya, mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz. Yarın da yine burada olacağız. Nöbet eylemimizi yarın sonlandıracağız. Ancak bir şartımız var; sorun çözülmezse yaz boyu biz bu eylemselliğe devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim ÜNİPERSAN YÖK Önünde Eylem Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Demet Can Demet Can:
    Bu eylemler ne kadar işe yarıyor acaba söyleyin bana çünkü hep aynı yöntemler kullanılıyor ama somut sonuçlar alınmıyor personelin haklarına saygım var fakat belki masaya oturup konuşmak daha verimli olurdu bu kadar gece gündüz beklemekten ziyade 0 0 Yanıtla
  • Şirin Gencer Şirin Gencer:
    komşu ülkelerde böyle durumlar olduğunda çok daha hızlı çözülüyor merak ediyorum niye bizde bu kadar uzatılıyor idari personel de insandır ve haklarının olması gerekiyor ama çözüm için belki daha etkili yollar da bulunabilir 0 0 Yanıtla
  • Halis Man Halis Man:
    personelin sorunları gerçekten önemli bir mesele ama bu şekilde çözüm bulunur mu bilmiyorum yine de dua edelim ki yetkilililer işini düzgün yapsın ve insanların hakkı korunsun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Dünya Kupası’na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir
12’nci kattan düşüp yaralanan Ecrin’in babası: Bir mucizeye tanıklık ettik 12'nci kattan düşüp yaralanan Ecrin'in babası: Bir mucizeye tanıklık ettik
Dünya Kupası’nda skandal Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı Dünya Kupası'nda skandal! Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı
Futbolda yeni dönem başlıyor: Bu kurallar ilk kez 2026 Dünya Kupası’nda uygulanacak Futbolda yeni dönem başlıyor: Bu kurallar ilk kez 2026 Dünya Kupası'nda uygulanacak
ABD’den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı ABD'den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı

09:04
Beyaz et sektörüne dev operasyon 13 şirkete denetim kayyumu atandı
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı
08:52
Erdoğan’dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız
Erdoğan'dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız
08:24
Acun Ilıcalı’dan Talisca bombası Fenerbahçe’ye çuvalla para verecek
Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası! Fenerbahçe'ye çuvalla para verecek
08:12
Dünya Kupası’nda hakemin kafasındaki kamera merak konusu oldu İşte yeni teknolojinin amacı
Dünya Kupası'nda hakemin kafasındaki kamera merak konusu oldu! İşte yeni teknolojinin amacı
08:12
Silivri Belediyesi’ne “yolsuzluk“ operasyonu Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında
Silivri Belediyesi'ne "yolsuzluk" operasyonu! Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında
08:02
Öğretmeni 8 kurşunla öldüren katil Almanya’da yakalandı
Öğretmeni 8 kurşunla öldüren katil Almanya'da yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 09:09:43. #7.12#
SON DAKİKA: ÜNİPERSAN YÖK Önünde Eylem Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.