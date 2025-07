Üniversite Tercihinde Önemli Tavsiyeler

YÜKSEK Öğretim Kurumları (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencileri tercih telaşı sardı. Bu yıl üniversite ve fakültelerinde birinci olan mezunlar, tercih heyecanı yaşayan öğrencilerin 'Okul mu, bölüm mü daha önemli? Araştırma yaparken nelere dikkat etmeli?' sorularına ışık tutacak önerilerde bulundu.

Uzun süredir hazırlandıkları üniversite sınavını geride bırakan öğrenciler, sonuçların açıklanmasıyla birlikte, geleceklerini en önemli tercihlerinden birini yapma sürecine girdi. Yaklaşık 2 hafta sürecek tercih stresini yaşayan birçok öğrenci rehberlik servisine danışıyor. Bazı öğrenciler hedeflerindeki okulları ziyaret ederken, bazıları da çevrelerindeki kişilerin ya da üniversite okuyan arkadaşlarının tecrübelerinden faydalanıyor. Geleceklerini şekillendiren en önemli virajlardan biri olan yüksek öğretim kurumu tercihi için araştırmalarını sürdüren gençler için üniversitede dereceye giren öğrenciler de önerilerde bulundu. Bahçeşehir Üniversitesi'ni birincilikle bitiren 2020 TYT Türkiye birincisi Halid Oğuz Serçe, okullardaki akademik kadro, üniversitenin sağladığı imkanlar ve arkadaş ortamının önemine dikkat çekti.

'SPESİFİK BİR HEDEFİNİZ YOKSA OKUL, BÖLÜM TERCİHİNİN ÖNÜNE GEÇEBİLİR'

BAU İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olan ve Cambridge'den yüksek lisans kabulü alan Halid Oğuz Serçe, "Çok bariz bir tavsiye olacak fakat en önemlisi okulları iyi araştırmak. Okuldaki hocaların profilleri nasıl, ne tür kulüpler var? Okulun mezunları şu an nerde neler yapıyorlar? Okulun yayınları nasıl vs. Bunun yanında 'Bölüm mü tercih etmeli okul mu?' ikileminde kalınabiliyor. Bence eğer aklınızda spesifik bir kariyer hedefi yoksa okul tercihi bölüm tercihinin önüne geçebilir. Ama diyorsanız ki ben doktor, mühendis vs. olacağım tabi ki bölüm tercihi ön plana çıkıyor. Son olarak üniversite hayatınızda göstereceğiniz çabanın en az üniversite tercihiniz kadar önemli olduğunu da söylemeliyim. İyi bir okul tabi ki sonraki hedefleriniz için önemli bir kaldıraç olacaktır fakat bu demek değildir ki diğer okullardan da hedeflerinize ulaşmanız mümkün değil." dedi.

TERCİH DÖNEMİ ÜNİVERSİTELERİ ZİYARET EDİN

BAU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi birincisi olan Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu Hakan Şumnu ise üniversite tercihiyle ilgili şu tavsiyelerde bulundu: "Bir üniversiteye yönelik beklentin kişiden kişiye değişmesinden ötürü verebileceğim en büyük tavsiye tercih döneminde bizzat üniversiteyi ziyaret etmektir. Çünkü bu şekilde üniversitenin sağladığı olanakları kendi gözünüzle de görebilir ve aklınıza takılan soruları üniversitedeki yetkili kişilere sorabilirsiniz. Bunun dışında genel olarak mühendis adayları için söyleyebileceğim üniversitenin sunduğu staj imkanlarına, sahip olduğu eğitim kadrosuna, desteklediği sosyal etkinliklere ve sağladığı ders çalışma alanlarına dikkat etmeleri gerektiğidir. Sektörde deneyim kazanmayı sağlaması sebebiyle sunulan staj imkanının ayrı bir önemi olduğunu düşünmekteyim. Sosyal etkinlikler ise yeni insanlarla tanışmanızı ve kaynaşmanızı sağlaması yönünden önemli bir araçtır."

SEVDİĞİNİZ BÖLÜM ZORLUKLARI KOLAYLAŞTIRIR

BAU Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ni birincilikle bitiren Ece Pamuk ise bölüm tercihinde severek ve isteyerek tercih yapılması gerektiği üzerinde durdu. Öğrencilerin sevdiği bir bölüme girdiği zaman zorluklara katlanmanın da kolaylaştığını vurguladı. Pamuk yaşadığı zorlukları " Yoğun tempo ve yüksek beklenti insanı fazlasıyla zorluyor. Uykusuz geçen geceler, zaman zaman tükenmişlik hissi ve sürekli bir üretme baskısı" olarak sıraladı. Bölümünü bilinçli olarak seçtiğini vurgulayan Pamuk, "Bu bölümü seçmemdeki en önemli etken, küçük yaşlardan beri geliştirdiğim el becerimi mesleğe dönüştürmek istememdi. İyi ki de bu yolu seçmişim. Zorlu ama bir o kadar da keyifli bir süreçti. Tüm jüri streslerine, uykusuz gecelere rağmen, sonrasında birlikte alkışladığımız projeler, paylaşılan sevinçler ve öğrendiğim her şey, bu dört seneyi eşsiz kıldı." Sözleriyle üniversitede bölümünü sevmenin zorlukları kolaylaştıdığına dikkat çekti.