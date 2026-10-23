Üniversitede tatbikat heyecanı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Uygulamalı Bilimler Fakültesinde (BUBFA), afet ve acil durumlara yönelik farkındalığı artırmak amacıyla 2026 Yılı Acil Durum Eğitim ve Tatbikatları gerçekleştirildi. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu'nda başlayan program, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının katkıları ve Nurgül Kaça'nın koordinasyonunda düzenlendi.

Program kapsamında yangınla mücadele, deprem sırasında alınması gereken önlemler, acil durumlarda doğru davranış biçimleri ve güvenli tahliye süreçlerine ilişkin eğitimler verildi ve tatbikatlar yapıldı. Akademik ve idari personel ile öğrencilerin katıldığı etkinlikte, afet ve acil durumlar karşısında bilinçli, hızlı ve doğru hareket etme becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. Teorik bilgilerin uygulamalı çalışmalarla desteklendiği programda, muhtemel risklere karşı hazırlıklı olmanın ve acil durumlarda koordineli hareket etmenin önemi vurgulandı. Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, gerçekleştirilen eğitim ve tatbikatların fakültede afet bilincinin yaygınlaştırılmasına ve kurumsal güvenlik kültürünün güçlendirilmesine katkı sağladığını belirtti. Öğrenci ve personelin güvenliğini öncelikli sorumlulukları arasında gördüklerini ifade eden İlban, afet ve acil durumlara karşı hazırlık kapasitesini geliştirmeye, farkındalığı artırmaya ve güvenli bir eğitim ortamını sürdürülebilir kılmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini kaydetti.