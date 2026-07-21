Üretici ile Tarımda Buluşma - Son Dakika
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Üretici ile Tarımda Buluşma

Üretici ile Tarımda Buluşma
21.07.2026 08:56
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Erzincan'da üreticilerle yapılan toplantıda, tarımsal sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, merkeze bağlı Elmaköy'de üreticilerle bir araya gelerek tarımsal üretime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Koçaker'in katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada üreticilerin talep, öneri ve beklentileri dinlendi.

Toplantıda, tarımsal üretimin mevcut durumu ele alınırken, sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada, üreticilerle sahada bir araya gelmeye devam edileceği belirtilerek, sorunların yerinde tespit edilmesi ve çözüm odaklı çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, güçlü tarımın güçlü üreticiyle mümkün olduğu anlayışıyla üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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