Uşak Müze Müdürlüğü, Yaşar Akar İlkokulu'nda kültürel miras eğitimi verdi - Son Dakika
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Uşak Müze Müdürlüğü, Yaşar Akar İlkokulu'nda kültürel miras eğitimi verdi

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Uşak Müze Müdürlüğü, Yaşar Akar İlkokulu\'nda kültürel miras eğitimi verdi
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Uşak Müze Müdürlüğü'nün Kültür Koruyucuları programı kapsamında Yaşar Akar İlkokulu öğrencilerine kültürel miras eğitimi verildi. Eğitimde tarihi eserlerin korunması ve kaçakçılığın zararları anlatıldı; programın Uşak genelindeki okullarda süreceği belirtildi.

Uşak Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kültür Koruyucuları" çocuk eğitim programı kapsamında, Yaşar Akar İlkokulu öğrencilerine kültürel mirasın korunmasına yönelik eğitim verildi.

Müze uzmanları tarafından gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere kültür varlıklarının önemi, tarihi eserlerin korunması ve kaçakçılığın kültürel mirasa verdiği zararlar anlatıldı. İnteraktif olarak gerçekleştirilen eğitimde öğrenciler, yaşadıkları coğrafyanın tarihi ve kültürel değerlerini tanıma fırsatı bulurken kültürel mirasın korunmasında kendilerinin de sorumluluk taşıdığını öğrendi.

Çocuklarda erken yaşta kültürel miras bilinci oluşturmayı amaçlayan "Kültür Koruyucuları" eğitim programının, belirlenen takvim doğrultusunda Uşak genelindeki okullarda devam edeceği belirtildi. Programla daha fazla öğrenciye ulaşılması ve kültürel mirasın korunmasına yönelik toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Kültür SanatEğitimMirasUşakSon Dakika

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