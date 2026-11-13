Uşak’ta HİKMET Projesi tanıtıldı - Son Dakika
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Uşak’ta HİKMET Projesi tanıtıldı

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Uşak’ta HİKMET Projesi tanıtıldı
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Uşak’ta öğrencilerin milli ve manevi değerlerle yetişmesini amaçlayan HİKMET Projesi düzenlenen programla tanıtılırken, eğitim kurumlarında yapımı tamamlanan mescit ve konferans salonlarının toplu açılışı gerçekleştirildi.

Uşak'ta öğrencilerin milli ve manevi değerlerle yetişmesini amaçlayan HİKMET Projesi düzenlenen programla tanıtılırken, eğitim kurumlarında yapımı tamamlanan mescit ve konferans salonlarının toplu açılışı gerçekleştirildi.

Uşak Valiliği öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Uşak Valisi Serdar Kartal, AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Sağlam, siyasi parti temsilcileri, kurum temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda HİKMET Projesi'nin tanıtım sunumu gerçekleştirildi. Proje kapsamında öğrencilere güzel ahlak, çalışkanlık, sorumluluk, dürüstlük, yardımlaşma ve hoşgörü, vatanseverlik, adalet ve disiplin olmak üzere sekiz temel değer ele alınacak. Öğrencilerin bu değerleri yalnızca öğrenmeleri değil, günlük yaşamlarında da uygulamaları hedefleniyor.

Proje çerçevesinde kitap okuma etkinlikleri, tiyatro gösterileri, yazar buluşmaları, kısa film ve fikir geliştirme yarışmaları, düşünme atölyeleri ve çeşitli sosyal sorumluluk çalışmaları düzenlenecek. Ayrıca şehitlik ve huzurevi ziyaretleri, gazi söyleşileri, ağaç dikme etkinlikleri, Ramazan ayında iftar programları ve akran nezaketine yönelik çalışmalarla öğrencilerin toplumsal hayata katılımlarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Programda konuşan Uşak Valisi Serdar Kartal, HİKMET Projesi ile çocukların tarihi şahsiyetleri, bilim insanlarını ve manevi değerleriyle örnek olmuş isimleri tanımasını hedeflediklerini belirtti. Yaklaşık 18 bin ilkokul öğrencisine ulaştırılacak kitapların yanı sıra çeşitli etkinliklerle de çocukların öğrendiklerini içselleştirerek hayatlarının bir parçası haline getirmelerinin amaçlandığını ifade etti.

Öte yandan, program kapsamında eğitim kurumlarında yapımı tamamlanan toplam 16 mescit ve konferans salonunun da toplu açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA
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