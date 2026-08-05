Üsküdar Belediye Başkanvekili CHP’li Sibel Tan Çetinkaya seçildi - Son Dakika
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Üsküdar Belediye Başkanvekili CHP’li Sibel Tan Çetinkaya seçildi

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Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan başkanvekilliği seçimini CHP'li Sibel Tan Çetinkaya dördüncü turda 22 oyla kazandı. Seçim, tutuklanan Başkan Sinem Dedetaş'ın yerine gerçekleştirildi.

Üsküdar Belediye Başkanvekilliğine CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya seçildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yapılan soruşturma kapsamında, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklanmıştı. Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden de uzaklaştırılan Dedetaş'ın yerine seçilecek başkan vekilliği için bugün Üsküdar Belediyesi Meclisi'nde seçim gerçekleştirildi. Vekillik için Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Sibel Tan Çetinkaya, Cumhur İttifakı'nın adayı ise Dündar Ziya Gültekin oldu. Seçimde 27'si CHP, 17'si Cumhur İttifakı üyesi olmak üzere toplam 44 meclis üyesi oy kullandı.

Seçim dört tur sürdü

3 turda sonuçlanan seçimin ilk turunda CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 26 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 16 oy aldı. Bir oy pusulası ise boş çıkarken bir oy pusulasıda geçersiz sayıldı. İkinci turda ise CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 26 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 16 oy aldı, 2 oy ise geçersiz sayıldı. Üçüncü turda oy sayısı azalan CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 21 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oy aldı, 5 oy ise geçersiz sayıldı. İlk üç turda iki adayda salt çoğunluğu sağlayamadığı için seçim dördüncü turda devam etti. En çok oy alanın kazanacağı dördüncü turda 22 oy alan ise CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, Üsküdar Belediye Başkanvekili seçildi. Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin ise 18 alırken 4 oy geçersiz sayıldı

CHP'li grup içerisinde gerginlik yaşandı

CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, ilk iki turda 26 oy alırken üçüncü turda 21 oy almasıyla seçim dördüncü tura kaldı. Oy kullanımına verilen ara esnasında CHP'li grup kendi arasında gerginlik yaşadı. Öte yandan CHP'li meclis üyesi Hüseyin Kazan'a YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tarafından sarf edilen 'hain' söylemine Hüseyin Kazan küfür ve tehdit içeren sözlerle yanıt verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Üsküdar Belediye Başkanvekili CHP’li Sibel Tan Çetinkaya seçildi - Son Dakika

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