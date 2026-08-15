Üzümlü'de Motosiklet Sürücülerine Eğitim
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde motosiklet sürücülerine trafik güvenliği eğitimi verildi.
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Üzümlü İlçe Emniyet Amirliği ile Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Üzümlü Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime yaklaşık 100 motosiklet sürücüsü katıldı.
Eğitimde sürücülere trafik güvenliği, motosiklet kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar ve koruyucu ekipmanların önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.
Eğitim sonunda 5 vatandaşa motosiklet kaskı hediye edildi.
Yetkililer, motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına uymalarının ve koruyucu ekipman kullanmalarının önemine dikkat çekti.
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